Pontedera: taglio del nastro per Zero16 Abbigliamento, il negozio che veste i più piccoli

Da dipendenti a imprenditrici, fortemente determinate nell'inseguire il loro sogno che si realizza con l'apertura di Zero16 Abbigliamento: il nuovo negozio dedicato a bambini e ragazzi inaugurato a Pontedera in via Gotti 32 da Paola Falchi e Valentina Attinasi, alla presenza del vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli, di Mickey Condelli, Alessandro Simonelli e Lorenzo Nuti, rispettivamente presidente di Confcommercio Pontedera, presidente Area Vasta Confcommercio Pisa e presidente FederModa Confcommercio Pisa, e Alessio Giovarruscio, responsabile sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa.

“Dopo anni di lavoro in grandi catene di distribuzione abbiamo deciso di cambiare vita, di mettere tutte le energie e l'impegno in una nostra attività - raccontano emozionate le titolari Paola Falchi, 50 anni, e Valentina Attinasi, 35 anni - così nasce Zero16 Abbigliamento, specializzato in vestiti e abbigliamento per bambini e bambine, ragazzi e ragazze fino ai 16 anni. Le nostre famiglie ci hanno supportato in tutto e per tutto e siamo felici di affrontare questa sfida in una realtà come Pontedera che apprezziamo e conosciamo bene, siamo appena all'inizio e ci auguriamo di lavorare con serenità e di farci conoscere in città”.

“Salutiamo con piacere questa nuova attività - sottolinea il vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli- ci vogliono passione e forza di volontà per aprire in un momento così difficile, chi investe con coraggio merita tutto il nostro supporto”.

“Vedere nel cuore di Pontedera un negozio così bello, curato e rivolto a un target specifico dà morale e coraggio in una situazione complicata come quella che stiamo attraversando” afferma il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli.

“Complimenti alle titolari che con energia ed entusiasmo contribuiscono a valorizzare ulteriormente il tessuto commerciale di Pontedera e arricchiscono il nostro territorio” il commento del presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“Via Gotti è una delle strade storiche del commercio pontederese e merita di essere caratterizzata da negozi di qualità come questo - dichiara il presidente FederModa Confcommercio Pisa Lorenzo Nuti - l'attività nasce con ottimi presupposti e gli auguriamo la migliore fortuna".