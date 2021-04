Dalla Camera di Commercio oltre 200mila euro per le imprese che si internazionalizzano

Sono oltre 200mila gli euro che la Camera di Commercio di Pisa mette a disposizione delle imprese pisane sotto forma di voucher per agevolarne l’internazionalizzazione. Le risorse sono disponibili su quattro diversi bandi. Il primo, che si chiude il 30 aprile, è dedicato alle imprese che si occupano di produzione agroalimentare, nel commercio o nel turismo nell'ambito del progetto 'Innovazione per l'Agroalimentare - In.Agro' del Programma di Cooperazione Italia Francia Marittimo 2014-2020. Due ulteriori bandi sono aperti dal 20 aprile: uno è dedicato a chi vuole partecipare in autonomia a fiere e mostre internazionali o ad azioni di Business Matching, l’altro è destinato alle aziende del settore agro-alimentare e vitivinicolo interessate ad avviare o consolidare un’attività di export sui mercati europei attraverso il progetto 'EUMATCH'. Il quarto bando, dopo il notevole successo di quello dello scorso anno e del quale è prevista a breve la pubblicazione, è invece volto ad attuare i piani export delle imprese realizzati nell’ambito del Progetto 'SEI – Sostegno all’Export dell’Italia'.

“Per Pisa, i mercati internazionali rappresentano uno dei pilastri sui quali si poggia l’economia provinciale. Come Camera di Commercio vogliamo sostenere lo sforzo del nostro sistema produttivo attraverso quattro bandi che partendo pur partendo dai punti di forza degli anni passati presentano alcuni elementi di innovazione - afferma il commissario straordinario della Camera di Commercio di Pisa Valter Tamburini - al bando che tradizionalmente dedicavamo ad incentivare la partecipazione autonoma a mostre e fiere internazionali non solo abbiamo aggiunto la possibilità di includere le manifestazioni on line, che sono andate per la maggiore a causa della pandemia, ma anche la possibilità di utilizzare le risorse per attivare i servizi di business matching offerti dal sistema camerale italiano. Un altro bando lo abbiamo invece pensato e destinato al sistema agroalimentare e vitivinicolo attraverso un progetto di accompagnamento sui mercati europei che sarà effettuato dell’agenzia per l’internazionalizzazione del sistema camerale italiano Promos Italia scrl.”

I bandi, la modulistica tutte le informazioni sono reperibili alla homepage della Camera di Commercio di Pisa (www.pi.camcom.it)