Credito: in arrivo 10 milioni di euro dalla Regione per i voucher garanzia

Confcommercio provincia di Pisa esprime soddisfazione per il provvedimento con cui la Regione Toscana concede un plafond di 10 milioni di euro per contributi in conto commissioni di garanzia su operazioni di finanziamento. Si tratta di un contributo a fondo perduto pari all'1.5 % del finanziamento concesso, che abbatte i costi accessori alla richiesta di garanzia sul credito.

"Micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti possono così abbattere i costi di accesso a finanziamenti, attraverso i consorzi fidi iscritti all'apposito elenco regionale - afferma il direttore provinciale di Confcommercio Federico Pieragnoli -il contributo sarà erogato direttamente all'impresa, che potrà farne richiesta anche rivolgendosi ai nostri uffici credito di Pisa e Pontedera, senza costi aggiuntivi per i richiedenti. Iniezioni di liquidità e abbattimento dei costi sono i primi strumenti utili a sostenere la ripresa e a salvare l'occupazione. Per il 2020 il terziario toscano rischia infatti di perdere tra le 20mila e le 30mila imprese, oltre all’11% del valore aggiunto complessivo del terziario regionale, e 65 mila posti di lavoro, mentre il tasso di illiquidità supera addirittura il 30% per le imprese del turismo".

"Il bando regionale - precisa e conclude Pieragnoli - verrà pubblicato nelle prossime settimane. Le imprese possono comunque già chiamare il nostro ufficio credito e finanziamenti per ulteriori delucidazioni". Per info contattate Confcommercio Provincia di Pisa, tel. 050/25196.