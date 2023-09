Pisa e Provincia da record nell'export del primo semestre del 2023

Le esportazioni dell’area di Lucca, Massa-Carrara e Pisa sono aumentate nel primo semestre del 2023 del +4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un risultato in linea con il dato nazionale (+4,2%) ma al di sotto rispetto alla Toscana (+10,4%), quest’ultima fortemente influenzata da specifici andamenti settoriali, su tutti la farmaceutica. L’andamento complessivo è frutto di dinamiche differenziate tra le tre province, con Pisa che cresce moderatamente grazie alle due-tre ruote e la meccanica (+3%), Lucca in lieve calo (-1,6%) a causa delle macchine per il cartario e i metalli, e Massa-Carrara che mette a segno un marcato segno positivo (+21,4%) determinato dalle note oscillazioni della meccanica.

Questi, in sintesi, i dati Istat elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest con la collaborazione dell’Istituto Studi e Ricerche - ISR. L’industria mondiale, soprattutto quella tedesca ma anche quella cinese e statunitense, stanno attraversato un periodo di particolare debolezza che, attraverso le catene del valore, comincia a frenare gli scambi internazionali con ripercussioni che cominciano ad emergere anche sui nostri territori.

"I primi sei mesi del 2023, grazie ad un livello delle esportazioni che non si discosta dai massimi raggiunti nel 2022, confermano la tenuta competitiva delle nostre imprese - commentata Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - Tuttavia, in prospettiva, suscita diverse preoccupazioni l'aggravarsi di una situazione internazionale sfavorevole, con il rischio di recessione che ancora non sembra archiviato, una diminuzione della domanda di beni e servizi e l'incremento dei tassi di interesse. La Camera di Commercio considera prioritario il sostegno delle imprese nel loro processo di internazionalizzazione mettendo a disposizione non solo risorse finanziarie ma anche servizi e strumenti mirati di consulenza e orientamento. Mi preme ricordare, a questo proposito, lo Short Master in internazionalizzazione d'impresa in partenza i questi giorni: un percorso formativo rivolto alle imprese operanti nelle province di Pisa, Lucca e Massa-Carrara, progettato per supportare le PMI nello sviluppo delle conoscenze e competenze manageriali e tecniche necessarie per poter espandere la loro attività a livello internazionale, realizzato in collaborazione con Business School di Promos Italia, NIBI".

Pisa e Provincia

L’export pisano continua a crescere, seppur moderatamente, anche nel primo semestre del 2023, confermando un trend positivo in atto dal 2021 e proseguito nel 2022 quando le vendite all’estero di prodotti 'Made in Pisa' hanno sfiorato i 4 miliardi di euro di controvalore nell’anno registrando un record storico. I primi sei mesi del 2023 fotografano dunque una tenuta dell’export pisano con un valore delle vendite all’estero che ha infatti superato per la prima volta la soglia record dei 2 miliardi di euro, corrispondenti a un incremento del +3% per circa 60 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Un andamento prossimo a quello nazionale ma al disotto di quello regionale.

A determinare il dato complessivo nei primi sei mesi del 2023 giocano, con risultati opposti, i settori peculiari dell’economia pisana: cicli e motocicli, cuoio e pelli, prodotti farmaceutici, in crescita il primo e in flessione gli altri due. Sul fronte delle importazioni la provincia di Pisa presenta numeri in calo con un controvalore che si ferma a poco più di 1,3 miliardi, corrispondente ad una flessione di quasi il 5% rispetto allo stesso semestre del 2022, in linea con l’andamento nazionale ma in controtendenza rispetto al dato regionale in aumento.

DUE RUOTE SI CONFERMANO PRIMO SETTORE, BENE I MACCHINARI. In questo scenario di complessivo miglioramento delle esportazioni pisane, nei primi sei mesi del 2023 continuano a distinguersi, così come era avvenuto negli anni precedenti, i cicli e motocicli. Con un significativo +11,1% il settore concorre per 2,8 punti percentuali alla crescita complessiva dell’export e si conferma al primo posto in provincia con un controvalore di oltre 550 milioni di euro. A far crescere ulteriormente le vendite all’estero di motocicli hanno contribuito la Germania (+11,4%), al primo posto per controvalore (143 milioni di euro), gli Stati Uniti (+13,4%), la Spagna (+32,7%) e i buoni risultati in Austria, Portogallo, Grecia e Slovenia. Di rilievo, anche se con un controvalore non ancora elevatissimo (2 milioni e 600mila euro), l’incremento delle esportazioni negli Emirati Arabi che risultano quasi quadruplicate. Sul fronte delle contrazioni nelle vendite colpisce il dato cinese che fa registrare un calo severo (-45,4%), anche se si deve tuttavia precisare che, nel 2022, le vendite di motocicli in Cina erano aumentate di otto volte rispetto al 2021. Un certo ridimensionamento, dunque, era obiettivamente da attendersi. In ambito europeo calano Francia (-13,4%) e Regno Unito (-15%).

Le esportazioni del cuoio segnano una decisa flessione (-9,7%) scendendo a quota 305 milioni nel primo semestre 2023, interrompendo il trend positivo del 2021 e soprattutto del 2022 che aveva visto il comparto risollevarsi dopo i due anni consecutivi di crisi verificatisi anche nel periodo pre-covid. Il cuoio del distretto di Santa Croce migliora il buon andamento sul principale mercato di sbocco, la Francia (+22,9%), così come in Germania (+7,1%), ma risulta in calo sugli altri mercati rilevanti: Spagna (-13,7%), Portogallo (-7,2%) e Regno Unito (-13,2%). Anche l’export verso gli Stati Uniti è in netta diminuzione (-19,1%).

Per quanto riguarda il mercato asiatico la contrazione è sensibile per le vendite dirette in Cina (-7,8%), ma soprattutto verso il Vietnam (-26%), Hong-Kong

(-12,3%), la Corea del Sud (-65,4%) e le Filippine (-59%). Tra i dati con segno positivo spicca quello del Brasile dove le esportazioni di prodotto pisano sono quintuplicate. In aumento anche le esportazioni di macchine di impiego generale (motori e turbine, pompe, compressori, valvole, etc.), terzo settore pisano per export con oltre 200 milioni nel semestre, che segnano un +8,9% trainate dai buoni risultati in ambito europeo, negli Stati Uniti ed in India.

Per la farmaceutica, dopo le esaltanti performance degli anni precedenti influenzate dagli effetti della pandemia, si registra una prevedibile lieve frenata nei primi sei mesi del 2023 (-1,8%). Così come avvenuto nel 2021 e nel 2022 si conferma l’ottimo risultato in Austria, prima destinazione per valore delle esportazioni pisane (oltre 95 milioni di euro) con un incremento rispetto al pari semestre del 2022 del +14,1%. Meno bene, invece, gli altri paesi europei come la Spagna (-14,3%), la Francia (-86,7%), la Germania (-73,8%) e la Grecia (-73,9%), in ripiegamento dopo essere cresciuti molto nel 2022. Spicca infine il dato del Regno Unito dove le esportazioni di prodotti farmaceutici 'made in Pisa' sono aumentate di quasi cinque volte.

In contrazione anche le vendite di prodotti chimici e fertilizzanti (83 milioni), per le quali si registra un -12,8% con una sensibile flessione verso la Germania (-19,9) solo in parte compensata dalla crescita del mercato spagnolo, prima destinazione dei prodotti pisani (+2,9%) e di quello francese (+12,1%). Prosegue la crescita dell’export dell’abbigliamento (+6,4%), seppur in rallentamento, con la Francia (+46,2%) che diventa la prima destinazione scavalcando gli Stati Uniti verso cui comunque crescono ulteriormente le esportazioni (+15,8%). Tra i nuovi mercati sale molto la Slovenia. In calo invece le vendite soprattutto sul fronte asiatico: Macao (-40,4%), Corea del Sud (-39,3%) e Hong Kong (-15,9%), dove si conferma la tendenza al ribasso degli ultimi due anni che ha retrocesso il paese dal primo all’attuale terzo posto tra le destinazioni dell’abbigliamento pisano.

Tengono le calzature (81 milioni) dove l’export nei primi sei mesi del 2023 è cresciuto del 3,5%. Al calo sensibile delle vendite verso gli Stati Uniti (-22,5%), che resta comunque la prima destinazione delle scarpe pisane, ha fatto da contraltare la netta crescita di quelle dirette in Francia (+36,3%) che consolida il secondo posto. Progredisce in modo molto marcato l’esportazione verso i Paesi Bassi dove, nonostante l’exploit del 2022, si registra nei primi sei mesi del 2023 un ulteriore +55%. In positivo anche le vendite all’estero di mobili, che crescono del +9,2% nel semestre.

GERMANIA PRIMA DESTINAZIONE DELL'EXPORT PISANO. I primi sei mesi del 2023, così come era avvenuto nel medesimo semestre del 2022, si sono caratterizzati per una crescita, seppur moderata, delle esportazioni nella maggior parte delle principali destinazioni. La Germania rimane stabilmente al primo posto in termini di valore assoluto di esportazioni (oltre 305 milioni di euro) con un incremento del +1,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. A crescere in Germania sono state soprattutto le vendite dei mezzi di trasporto, del cuoio, delle bevande mentre invertono la tendenza 2022, risultando stavolta in calo, i metalli, i prodotti chimici e la farmaceutica.

Anche nel resto dell’Europa i dati sono sostanzialmente positivi, con la Francia che ha mantenuto la seconda posizione con un valore complessivo di esportazioni di oltre 237 milioni di euro ed un incremento sul primo semestre 2022 del +3,3%; seguono Spagna (+0,9%), Austria (+11,3%) e Paesi Bassi (+20,4%). Segno negativo, invece, per il Regno Unito (-2,4%). Fuori dall’Europa si registra un buon andamento anche negli Stati Uniti (+8,8%) con 179 milioni di euro, grazie alle vendite di mezzi di trasporto, meccanica, abbigliamento e componenti per veicoli spaziali, mentre flessioni interessano i paesi orientali come Cina (-7,8%) e Hong Kong (-16,1%).