'Bonus 110', cessione del Credito a partire da 250mila euro: il nuovo servizio di Confcommercio e Fider

Un nuovo servizio dedicato alle imprese che hanno realizzato lavori di ristrutturazione con il Bonus 110%. Confcommercio Provincia di Pisa e Società Cooperativa di Garanzia Fider presentano 'Bonus 110', la soluzione per aziende del settore edilizio ed energetico che permette di ottenere una cessione del credito a partire da 250mila euro.

"Un servizio che vuole venire incontro alle esigenze di liquidità manifestate da molte imprese, in uno scenario condizionato dai numerosi problemi che gli imprenditori stanno riscontrando con la cessione del credito per lavori di ristrutturazione, efficientamento sismico ed energetico realizzati con il Bonus 110%" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Una situazione che sta assumendo contorni drammatici e rischia seriamente di far fallire migliaia di aziende che hanno già appalti firmati e lavori eseguiti, ma che, impossibilitate a cedere il credito, si trovano con zero liquidità in cassa senza riuscire a pagare i propri dipendenti. Dalla sua introduzione il governo ha modificato 14 volte il Decreto superbonus, inceppando un sistema che ora rischia di schiacciare quelle imprese per cui al contrario il 110% doveva rappresentare un'eccezionale strumento di ripartenza".

"Il servizio permette di ottenere una cessione del credito a partire da un importo minimo di 250mila euro, con possibilità di accorpare più interventi della stessa tipologia" spiega la responsabile Area Credito Confcommercio Provincia di Pisa Francesca Cagnoni. "Possono accedere società di capitali, cooperative, consorzi, società di persone e ditte individuali in possesso di determinati requisiti che abbiano realizzato interventi ammessi ai beneficiari fiscali previsti dal Bonus 110% e che abbiano concesso l'opzione sconto fattura al contribuente". Per maggiori informazioni e per usufruire del servizio Confcommercio Provincia di Pisa è a disposizione ai seguenti contatti: Francesca Cagnoni, 3880664217 (mail: f.cagnoni@centrofiditerziariopisa.it); Susanna Petri, 3207726546 (s.petri@centrofiditerziariopisa.it); Elisabetta Luppichini, 3473718798 (e.luppichini@centrofiditerziariopisa.it).