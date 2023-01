Caro energia: Banca di Pisa e Fornacette stanzia 1 milione di euro per famiglie e imprese

Banca di Pisa e Fornacette rinnova la sua attenzione alle esigenze del territorio, in particolar modo in questa fase complessa dell’economia reale, con i prezzi dell’energia che hanno messo in seria difficoltà la capacità di spesa di famiglie e imprese. Per questo, la BCC ha stanziato un plafond di 1 milione di euro riservato alle famiglie e alle imprese socie e clienti, attraverso l’erogazione di un finanziamento per affrontare il persistente incremento di prezzi di energia, materie prime e carburanti.

Il prodotto di finanziamento chirografario prevede una durata massima di 12 mesi per un importo massimo di 5.000 euro per le famiglie e 10.000 euro per le imprese, con un tasso fisso allo 0,50% e spese di istruttoria azzerate.

“Con questa iniziativa vogliamo dare un segnale di vicinanza a famiglie e imprese colpite da una dinamica inflazionistica senza precedenti - commenta il direttore generale di Banca di Pisa e Fornacette Paolo Domenico Carbone - la nostra BCC, come già avvenuto durante la crisi generata dal Coronavirus, si mette in campo per continuare a offrire sostegno alle famiglie e garantire la continuità operativa delle PMI locali: oggi più che mai è necessario intercettare le difficoltà e offrire soluzioni adeguate in tempi puntuali”.