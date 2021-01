Cashback: rimborsi versati entro il 1° marzo

Entro il 1° marzo arriveranno i rimborsi del bonus cashback per le spese effettuate fino al 31 dicembre. Lo si legge nelle notifiche inviate agli utenti dall’App Io nelle quali viene specificato anche l’importo a cui ha diritto chi ha completato almeno dieci transazioni. Il messaggio contiene però un 'piccolo errore'. Come separatore decimale non compare infatti la virgola, come sarebbe stato opportuno, ma un punto. Con il risultato che le cifre risultano gonfiate di diversi zeri. Gli screenshot hanno preso piede su Twitter dove molti hanno ironizzato sul 'bug' dell’applicazione. Beninteso: i rimborsi non ammontano a decine di migliaia di euro perché, com’è evidente, le cifre dopo il punto si riferiscono ai centesimi.

Cashback: rimborso medio di 46 euro

Intanto con la chiusura del periodo sperimentale del cashback, che si è tenuto dall'8 al 31 dicembre 2020, è partita ufficialmente l'iniziativa su base semestrale. Da Palazzo Chigi si fa sapere che sono stati 5,8 milioni i cittadini iscritti nel periodo sperimentale del programma, con 9,8 milioni di strumenti di pagamento elettronici registrati e oltre 63 milioni di transazioni effettuate. Circa il 50% degli acquisti eseguiti con moneta elettronica ai fini del rimborso nel mese di dicembre ha un importo inferiore ai 25 euro. Sono 3,2 milioni i partecipanti all'Extra Cashback di Natale che hanno raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni e otterranno un rimborso complessivo di oltre 222 milioni di Euro.