A Pisa un nuovo hub di eccellenza nel settore automotive

Intecs, società leader nei sistemi ingegneristici multibusiness, e ART, tra le principali aziende italiane nel settore dei sistemi embedded e dell'infotainment per veicoli di alta gamma, danno vita oggi a un nuovo progetto: un centro di competenze per lo sviluppo e la realizzazione di prodotti d’eccellenza per l’automotive con l’obiettivo di migliorare e rafforzare le capacità tecnologiche delle due aziende nel settore.

Il nuovo polo sarà proprio a Pisa, presso la storica sede di Intecs, in una posizione strategica che permetterà di coniugare i preziosi rapporti accademici dell’ambiente universitario, della Scuola Superiore Sant’Anna e del CNR in sinergia con Intecs e ART. Le due realtà contribuiranno a creare un vero e proprio hub di eccellenza tecnologica per il settore automotive per essere pronti a rispondere e trasferire l’esperienza maturata da ART nella fornitura di sistemi d’infotainment connessi e digital cockpit per vetture sportive di lusso anche in altri settori quali agritec, aeronautico e ferroviario.

Intecs e ART, che hanno alle spalle una lunga storia di collaborazione, mettono in campo una partnership strategica che consentirà di consolidare modelli di lavoro condivisi con l’obiettivo di raggiungere nuovi livelli di know-how: un passo necessario di fronte ad un mercato competitivo e in continuo cambiamento.

“Sono molto soddisfatto della creazione di questo nuovo polo che conferma ancora una volta l’attrattività del nostro territorio per nuovi insediamenti di eccellenza legati all’innovazione tecnologica e scientifica, in questo caso nel settore automobilistico - commenta il sindaco di Pisa Michele Conti - con la presenza dell’Università, del CNR e di due scuole d’eccellenza, Scuola Normale Superiore e Scuola Sant’Anna, Pisa è infatti la città ideale per favorire il trasferimento tecnologico e far dialogare insieme ricerca, impresa e istituzioni. Come amministrazione continueremo a lavorare per offrire al mondo della ricerca e dell’innovazione le condizioni ideali nel quale operare, e confermare sempre più, in linea con la sua storia, la centralità di Pisa come città delle scienze e dei saperi”.

“Siamo molto lieti di aver firmato questo accordo, che rappresenta una conferma e un riconoscimento della qualità delle nostre competenze nei sistemi embedded real-time e safety-critical - ha dichiarato Giuseppe Ciongoli di Intecs - il progetto si inserisce perfettamente nel Piano Industriale Intecs per il triennio 2024- 2026, che mira a rendere l'azienda un riferimento nel panorama italiano delle società di ingegneria, attraverso la fornitura di soluzioni chiavi in mano. Siamo certi che la collaborazione porterà a grandi successi per entrambe le aziende”.

Anche Franceso Ortix, CEO di ART, si è unito alla soddisfazione espressa per l’accordo sottoscritto: “ART è una società che guarda al futuro: in questo senso la partnership con Intecs rappresenta un chiaro segnale di investimento in competenze e tecnologia, una scelta che va oltre le logiche produttive che pur guidano l’operato di ART, dando un boost a tutto quel bagaglio di skills ad alto valore tecnologico che sono necessarie per essere competitivi nel mercato di oggi. Sono fiducioso che questa collaborazione rappresenti un accordo win-win per due aziende che hanno alle spalle expertise e lungimiranza e sono accomunate dal bisogno di innovare”.