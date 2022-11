Toscana Aeroporti, cresce il traffico passeggeri negli scali di Pisa e Firenze

Al termine dei primi nove mesi dell’anno risultati di traffico ed economici in decisa crescita rispetto al 2021 per Toscana Aeroporti.

Il consiglio di amministrazione della società che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa ha esaminato e approvato ieri il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022.

“I risultati dei primi nove mesi dell’anno confermano la significativa ripresa dei volumi di traffico e il graduale avvicinamento ai livelli pre-pandemia per entrambi gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa. Continuiamo a guardare il futuro con ottimismo monitorando tuttavia i fattori d’incertezza quali soprattutto il conflitto tra Russia e Ucraina e l’aumento dei prezzi delle materie energetiche - ha commentato Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti - la visione strategica e il progetto industriale della società trovano conferma nel recente avvio del dibattito pubblico in merito al Masterplan dell’aeroporto di Firenze. A tale processo informativo e partecipativo, previsto dalla legge, il primo per un aeroporto nazionale, seguiranno gli altri step per arrivare al termine del percorso autorizzativo”.

Per quanto riguarda i dati, al termine dei primi nove mesi dell’anno (al 30 settembre 2022) il traffico passeggeri del Sistema Aeroportuale Toscano, con circa 5,2 milioni di passeggeri transitati, è in aumento del 196,5% rispetto all’analogo periodo del 2021 e in flessione del 19,8% rispetto ai volumi pre-Covid del 2019. I ricavi operativi si attestano a 73,5 milioni di euro (29,4 milioni di euro al 30 settembre 2021) mentre l'ebitda è positivo per 13,9 milioni di euro contro un ebitda negativo per 6,3 milioni di euro del 2021. Utile netto di periodo è pari a 323 mila euro rispetto al risultato negativo per 15,7 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021.

L'indebitamento finanziario netto è pari a 95,6 milioni di euro in miglioramento rispetto ai 98,7 milioni di euro del 31 dicembre 2021 e ai 102,9 milioni di euro del 30 settembre 2021.

Nel terzo trimestre il traffico passeggeri è di circa 2,4 milioni di passeggeri trasportati nel trimestre, in aumento del 76,6% rispetto ai 1,3 milioni di passeggeri del 2021 e in flessione dell’11,3% rispetto ai circa 2,7 milioni di passeggeri del periodo pre-Covid del 2019. I ricavi operativi sono pari a 32,1 milioni di euro in crescita del +84,1% rispetto ai 17,4 milioni di euro del terzo trimestre del 2021. L'ebitda è in aumento del 366,6% passando dai 2,0 milioni di euro del terzo trimestre 2021 ai 9,4 milioni di euro del terzo trimestre 2022. L'utile netto è pari a 3,7 milioni di euro rispetto alla perdita di 2,4 milioni di euro del terzo trimestre 2021.

Andamento del traffico passeggeri e cargo nei primi nove mesi del 2022

Sono 5.172.411 i passeggeri complessivamente transitati dal Sistema Aeroportuale Toscano al 30 settembre 2022 con una crescita del 196,5% sull’analogo periodo del 2021 e una flessione del 19,8% rispetto al medesimo periodo pre-Covid del 2019.

Il traffico passeggeri del terzo trimestre 2022 registra una progressiva riduzione della forbice rispetto al periodo pre-Covid del 2019. Si passa infatti da un gap del -43% del primo trimestre dell’anno, al - 15% del secondo trimestre fino ad arrivare ad un -11% nel terzo trimestre del 2022. Tale

risultato è principalmente dovuto alla maggiore crescita del traffico commerciale internazionale (+254,4%) rispetto a quello commeriale domestico (+95,7%) a seguito all’allentamento delle restrizioni sulla mobilità dei passeggeri tra i Paesi dell’Unione Europea ed extra UE in un sistema aeroportuale caratterizzato da una forte prevalenza di turismo internazionale incoming.



Nel periodo sono in deciso aumento sia i movimenti dei voli totali (+102,8%) che il load factor dei voli di linea (+12,9 punti percentuali), quest’ultimo

passato dal 67,1% del 30 settembre 2021 all’80% dei primi nove mesi dell’anno e in avvicinamento rispetto all’84,6% registrato nel periodo pre-Covid del 2019.

Il traffico cargo del Sistema Aeroportuale Toscano, con 11.086 tonnellate di merce e posta trasportate nei primi nove mesi del 2022, è in aumento del +1,0% sul 2021 e del +16,0% sul periodo pre-Covid del 2019.

Aeroporto Galileo Galilei di Pisa

Al 30 settembre 2022 sono 3.494.478 i passeggeri transitati dall’aeroporto di Pisa con un aumento del 185,3% rispetto al medesimo periodo del 2021 e una flessione del 17,9% rispetto all’analogo periodo pre-Covid del 2019. Tale risultato trova riscontro nel positivo andamento dei movimenti dei voli totali (+86,8%) e del load factor dei voli di linea pari all’81,2% (+12,3 p.p.).

L’allentamento delle limitazioni alla circolazione nei diversi Paesi esteri, inoltre, conferma la maggiore crescita della componente internazionale del traffico passeggeri commerciale (+259,4% sul 2021) rispetto a quella nazionale (+98,4%) in un contesto dove il traffico internazionale rappresenta il 68,6% del traffico totale.



Le destinazioni internazionali più gettonate dallo scalo aeroportuale di Pisa sono il Regno Unito (18,1% del traffico totale), la Spagna (10,1%) e i Paesi Bassi (5,1%). L’Italia con il 31,4% del traffico totale rappresenta il primo mercato dello scalo aeroportuale di Pisa.



Il traffico cargo, con 10.968 tonnellate di merce e posta trasportate, è in aumento sia rispetto all’analogo periodo del 2021 che a quello del 2019, rispettivamente del +0,8% e del +16,7%.

Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze

Nei primi nove mesi dell’anno sono 1.677.933 i passeggeri transitati dallo scalo aeroportuale di Firenze con una crescita del 223,1% rispetto al 30 settembre 2021 e una flessione del 23,6% rispetto al medesimo periodo pre-Covid del 2019. A tal riguardo, si ricorda la chiusura dello scalo di Firenze nei mesi di febbraio e marzo 2021 per gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di volo.



La crescita è sostenuta dal positivo andamento registrato dai movimenti dei voli totali (+126,9%) e dal load factor dei voli di linea pari al 77,6% (+14,5 p.p.). Inoltre in un contesto in cui il peso della componente internazionale rappresenta il 93% del traffico totale, si registra una crescita maggiormente accentuata del traffico passeggeri internazionale (+247,0%) rispetto a quella nazionale (+72,8%).

Le destinazioni preferite dai passeggeri dello scalo aeroportuale di Firenze sono la Francia (24,2% del traffico totale), la Germania (14,7%) e la Spagna (12,1%).