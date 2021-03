EikonTech entra a far parte del Polo Tecnologico di Navacchio

L’Hub Polo Tecnologico di Navacchio cresce e apre le sue porte, anche se virtuali, ad una nuova realtà altamente innovativa: EikonTech è una start-up innovativa specializzata nella fornitura di servizi di ingegneria a valore aggiunto, appartenente ad Angel Company, Gruppo industriale italiano che progetta soluzioni hi-tech per i settori ferroviario, aerospaziale e della meccatronica digitale. Composta da un team altamente specializzato, con un forte background tecnico-scientifico e più di 20 anni di esperienza operativa in settori strategici, EikonTech sviluppa soluzioni ingegneristiche su misura nell’ambito delle Scienze Computazionali, dell’Intelligenza Artificiale (AI), dell’Elettromagnetismo Applicato (EM) e delle Radio Comunicazioni.

"EikonTech è in stretto rapporto con tutto il mondo della ricerca, tra cui i dipartimenti di tecnologia avanzata del Consiglio Nazionale delle Ricerche e le varie Università toscane di Pisa, Firenze e Siena" spiega Andrea Di Benedetto Presidente del Polo Tecnologico di Navaccchio. "La loro scelta di diventare azienda partner del Polo Tecnologico è per noi molto significativa, è anche parte di un gruppo molto importante che spazia dal ferroviario, all’aerospazio, alla mobilità sostenibile. EikonTech interseca perfettamente le strategie sull’open innovation sulle quali il Polo si sta concentrando".

"E' dalle relazioni di questo tipo che la ricerca e il business possono e devono ripartire - sottolinea Niccolò Chierroni, Amministratore Unico di EikonTech - essere riconosciuti dal Polo Tecnologico di Navacchio come azienda innovativa capace di contribuire attivamente allo sviluppo del territorio, coltivare i talenti provenienti dai nostri centri di eccellenza universitari e dare un contributo ad alto valore tecnologico, ci rende orgogliosi, ci motiva e ci dimostra di essere sulla strada giusta".

Eikontech, è strutturata su due linee di business distinte, ma fortemente complementari, Computational Science e Applied Electromagnetics. Da un lato sviluppa soluzioni di Intelligenza Artificiale per situazioni in cui la grande quantità di dati deve essere analizzata rapidamente e automaticamente, senza l’intervento umano. Nell’ambito dell’elettromagnetismo applicato il team di Eikontech risponde alle esigenze di clienti primari internazionali che operano nei settori della progettazione di antenne e di sistemi di radiocomunicazione, anche satellitare, che necessitano di competenze progettuali, nonché di capacità di analisi e simulazione di compatibilità elettromagnetica. EikonTech negli anni ha attivato importanti collaborazioni per l'avvio e lo sviluppo di progetti speciali e ad alto valore aggiunto, con attori del mondo industriale e tecnologico come ENAV Group, Hexagon Group e Thales Alenia Space Italia.