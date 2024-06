EmpowerHer: voci d’impresa e confronto al femminile. E’ il titolo del ciclo di incontri organizzato da CNA Pisa - col patrocinio del Comune di Pisa, Regione Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest - in partenza il prossimo 12 giugno, dalle 17 alle 19, in Sala delle Baleari. Quattro appuntamenti – sul fil rouge delle varie tavole rotonde organizzate dall’associazione di categoria negli ultimi anni e, da ultimo in ordine temporale, insieme all’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Pisa in occasione del marzo delle donne – per promuovere l’imprenditoria femminile e analizzare le sfide e le opportunità per le donne nel superare gli stereotipi di genere. Si parte il 12 giugno per poi terminare il giorno 25 novembre 2024 in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulla donna.

'EmpowerHer' - ideato dal comitato impresa donna di CNA Pisa insieme a Barbara Carli, vice-direttrice CNA Pisa - vedrà l’organizzazione di quattro tavole rotonde, ciascuna focalizzata su un argomento e/o settore specifico: trasporti, edilizia, benessere e parità salariale.

“L’obiettivo è creare consapevolezze e un ambiente di condivisione, apprendimento e networking, promuovendo politiche e pratiche che favoriscano la parità di genere e l’ empowerment delle donne - si legge in una nota di CNA Pisa - al contempo il ciclo di incontri mira a sensibilizzare le persone con l’obiettivo di colmare l’attuale gender-gap e a fornire un’opportunità di incontro e scambio tra imprenditrici, esperte del settore e istituzioni, promuovendo collaborazioni e nuove iniziative. Non da ultimo la nostra associazione di categoria è in prima linea, come sempre, per incoraggiare politiche aziendali e istituzionali che supportino l’imprenditoria femminile e contrastino la violenza economica. Ringraziamo il Comune di Pisa e l’assessore Porcaro per la consueta disponibilità, la Regione Toscana e la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest che ospiterà nella sua sede di Pisa due incontri”.

Primo appuntamento il prossimo 12 giugno – in Sala delle Baleari alle 17 – con la tavola rotonda dedicata alle donne nei trasporti, un settore tradizionalmente appannaggio degli uomini. Sarà l’occasione per dialogare con Linda Stivala, direttore commerciale aviation Toscana Aeroporti Spa, Valentina Pulidori, consigliera cooperativa Taxi Pisa (COTAPI), Chiara Orsetti, NCC (noleggiatore con conducente), Monica Fiaschi, trasporto merci – Impresa individuale Nelli Massimiliano e Marzia Bottaini, NCC Bus, Touristata Bus SNC.

L’incontro, che vedrà la partecipazione e i saluti istituzionali dell’assessora alle pari opportunità del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro e di Ivana Cerato, presidente comitato impresa donna CNA Pisa, sarà coordinato dalla giornalista e responsabile della comunicazione di CNA Pisa, Francesca Franceschi.

Durante questa sessione si discuterà di come le donne possano contribuire all’innovazione e alla sostenibilità in questo settore e come, con il loro esempio, competenze e capacità, riescano ogni giorno ad abbattere pregiudizi e stereotipi di genere, a partire dalle barriere all’ingresso e alla progressione di carriera per le donne nel settore dei trasporti; sarà anche l’occasione per identificare le buone pratiche per promuovere l’inclusione e la diversità ed esplorare iniziative di mentoring e supporto per le donne che aspirano a ruoli di leadership in questo ambiente.

I prossimi tre incontri – tutti ad ingresso gratuito e libero - si terranno nei mesi di settembre, ottobre e novembre.