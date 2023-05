Escursioni guidate alla scoperta di Pisa con partenza garantita: presentata l'iniziativa

Un calendario di escursioni guidate con partenza garantita è la novità assoluta per l’imminente stagione turistica 2023 a Pisa svelata questa mattina durante la conferenza stampa che si è svolta presso la sede camerale di Pisa, alla quale sono intervenuti Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, e Maurizio Nardi presidente della DMC Visit Terre di Pisa.



Dal prossimo 18 maggio sarà a disposizione dei turisti italiani e stranieri un calendario di escursioni guidate con partenza garantita secondo un programma messo a punto dalla DMC Visit Terre di Pisa, rete di imprese nata da un bando dell’allora Camera di Commercio di Pisa e frutto dell’aggregazione di agenzie di viaggio e tour operator operanti in provincia di Pisa.

Un’iniziativa che abbraccerà l’intera estate, per 18 settimane fino alla fine del mese di settembre, e che punta a qualificare maggiormente l’accoglienza turistica e ad offrire nuove opportunità per prolungare il soggiorno in città.

Innovativo l’orario di partenza delle escursioni, affidate a guide turistiche abilitate della città di Pisa, previsto dalle ore 18, ovvero quando si allenta l’affollamento in città ed è quindi possibile godere al meglio del suo straordinario patrimonio culturale con la possibilità di concludere il tour 'as a local' con un aperitivo oppure proseguire con una cena alla scoperta dell’eccellenza enogastronomica e, se si vuole, anche con un pernottamento in una delle strutture ricettive della città.

“Esprimo forte apprezzamento per l’iniziativa di DMC Visit Terre di Pisa - ha dichiarato Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - perché la stessa è in piena sintonia con le ragioni e le aspettative che ispirarono il bando dell’allora Camera di Commercio di Pisa nel segno non solo della promozione del brand Terre di Pisa, ma anche della commercializzazione professionale del 'prodotto turistico', con il salto di qualità che un soggetto privato, provvisto delle competenze e degli strumenti specifici, avrebbe potuto garantire".

Sulla stessa lunghezza d’onda Maurizio Nardi, presidente della DMC, il quale ha spiegato che “dopo oltre un anno di attività in cui abbiamo partecipato a borse e fiere internazionali, Visit Terre di Pisa è pronta a svolgere il proprio ruolo anche sul piano dei servizi di accoglienza di qualità. Abbiamo selezionato sei escursioni giornaliere che permetteranno di conoscere meglio la città, dai monumenti più famosi ai vicoli, dalle chiese ai mercati locali. Un lavoro che, sempre di concerto con la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, allargheremo presto a tutto il territorio dell’ambito turistico Terre di Pisa”.



Nel dettaglio sono quattro le tipologie di visite guidate, dal contenuto più tradizionale, inserite nel calendario e che vedranno protagoniste Piazza dei Cavalieri e Piazza dei Miracoli, Le Mura di Pisa, il Camposanto monumentale e il murale Tuttomondo di Keith Haring. A queste vanno ad aggiungersi il Tour di Pisa in e-bike con audioguida ed il Tour fotografico, due prodotti maggiormente profilati per una tipologia di pubblico più specifico, proprio per offrire, fin dall’inizio, una gamma di opportunità di visita la più ampia possibile.

Un'ora la durata di ogni visita per un prezzo di 18 euro a persona, con partenza garantita anche se dovesse iscriversi un solo partecipante.