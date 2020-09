Fattoria San Vito di Calci premiata con il Tripadvisor Travelers' Choice 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Fattoria San Vito è una piccola azienda vitivinicola a Calci che produce vino biologico e naturale e olio extravergine di oliva. Da qualche anno è divenuta una meta ambita da turisti italiani e stranieri alla scoperta della Toscana e delle sue tradizioni. A pochi passi dal centro di Pisa infatti è possibile partecipare a degustazioni con passeggiata in vigna, accompagnati personalmente dal vignaiolo, nello splendido paesaggio della Valgraziosa. Qualche giorno fa è stata contattata da TripAdvisor che le ha conferito il premio Travelers' Choice 2020. “Ringraziamo i clienti ed i turisti che hanno lasciato così tante belle recensioni, siamo felici di poter rappresentare il territorio, Pisa e la Toscana, tramite i nostri vini e l’accoglienza che riserviamo in cantina – racconta Matteo Piccioli, proprietario della Fattoria San Vito - È stato, ed è ancora, un periodo difficile per tutte le attività legate al turismo e al vino, con questo riconoscimento che ci inserisce tra il 10% dei luoghi più graditi nel mondo, sentiamo che stiamo percorrendo la strada giusta. Una strada che parte dal recupero di vecchie vigne e dalla scelta di fare vino biologico e naturale. L’accoglienza dei turisti e dei clienti fa parte di noi, è aprire la porta di casa e donare un sorriso accompagnato da un bicchiere di vino. In questi giorni le visite sono sospese perché ci stiamo dedicando alla vendemmia ma a fine Settembre riprenderemo le degustazioni e la vendita diretta in cantina”. (Le classifiche Travelers’ Choice sono elaborate sulla base di un algoritmo di Tripadvisor che confronta diversi parametri, tra cui il ranking, la quantità e la qualità delle recensioni pubblicate dalla community internazionale degli utenti. Risultano vincitori del premio, contrassegnate con il logo sull’immagine del profilo della piattaforma, le strutture che hanno ricevuto il maggior numero di feedback positivi da parte degli utenti nell’arco di un intero anno di recensioni prima della fase di emergenza per la pandemia, posizionandosi così tra il 10% dei luoghi più graditi nel mondo).