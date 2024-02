Imprenditoria: sei aziende pisane alla fiera delle innovazioni per l’industria manifatturiera di Bologna

Sei aziende della provincia di Pisa faranno parte del gruppo delle 53 toscane che parteciperanno alla 22ª edizione di MECSPE, la principale fiera dedicata alle innovazioni per l’industria manifatturiera organizzata da Senaf, in programma a Bologna dal 6 all’8 marzo. In particolare, 21 aziende sono della provincia di Firenze, 14 di Arezzo, 6 appunto di Pisa, 4 di Siena, 2 di Massa Carrara, 2 di Lucca, 2 di Prato, 1 di Livorno e 1 di Pistoia.

La fiera, punto di riferimento del settore e occasione d’incontro tra tecnologie di produzione e filiere industriali, vedrà la partecipazione di oltre 2.000 aziende espositrici nei 92mila mq di superficie fieristica con 13 saloni tematici, 18 iniziative speciali e un programma ricco di appuntamenti e incontri dedicati alla transizione digitale ed ecologica.

La nuova edizione dedicherà ampio spazio al confronto tra gli attori del settore, alla luce dei recenti sviluppi sul fronte PNRR e sul nuovo Piano Transizione 5.0, con la sua dotazione di 6,3 miliardi di euro per il 2024-2025. Le tematiche di transizione e progresso, quanto più rilevanti per le aziende italiane, saranno approfondite all’evento inaugurale della fiera, durante il quale verranno discussi, alla presenza dei rappresentanti del MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made In Italy, i dati del nuovo Osservatorio MECSPE sull’industria manifatturiera italiana.

Le aziende pisane al MECSPE