Fondi per progetti innovativi nel turismo: è 'Smarties for Smes'

Presentato ufficialmente questa mattina, 3 ottobre 2023, presso la sede di Pisa della Camera di Commercio, il progetto 'Smarties for Smes', che riunisce otto partner di sei paesi europei Italia, Grecia, Croazia, Slovenia, Portogallo e Cipro, con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest nel ruolo di capofila. I referenti dei partner del progetto si sono dati appuntamento a Pisa per il kick-off meeting del progetto, che li vedrà impegnati per i prossimi tre anni.

Il progetto 'Smarties for Smes: Pills of Sustainable, Smart, Regenerative Tourism to Empower SMEs in the EU Mediterranean area, presentato sul bando COSME SMP-COSME-2022-TOURSME, finanziato dal Programma Cosme dell’Unione Europea con budget complessivo di 3 milioni di euro, è finalizzato a rafforzare la competitività delle Pmi del settore del turismo, sviluppando le loro capacità di portare avanti la doppia transizione verde e digitale e promuovere innovazione, resilienza, sostenibilità e qualità lungo la catena del valore del turismo nella regione mediterranea della UE.

"Il progetto - afferma Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - rappresenta un'opportunità per le aziende turistiche di sfruttare le possibilità offerte dalla doppia transizione verde e digitale. Attraverso opportune azioni che partono da un’analisi dei bisogni, passando per la formazione e la capacity building, e grazie al significativo sostegno finanziario e tecnico, vogliamo aiutare le imprese a realizzare un’offerta turistica in grado di rispettare l’autenticità e nel contempo contribuire al benessere delle comunità dove operano".

Il progetto, mette a disposizione 375mila euro destinati a progetti innovativi che permettano alle aziende del settore turistico di essere più sostenibili sia dal punto di vista ambientale che sociale ed economico. I progetti finanziati avranno una dimensione massima di 25mila euro ciascuno, e hanno la possibilità di avvalersi del mentoring offerto dai partner locali, oltre che a poter essere ulteriormente selezionati come buone pratiche da diffondere a livello internazionale. I fondi sono destinati a 75 progetti innovativi, in cinque territori dell’area Mediterranea: l’area italiana della 'Toscana Nord-Ovest' e altre quattro aree individuate nei paesi partner Grecia, Cipro, Portogallo e Slovenia.

La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest è affiancata per le attività relative alla gestione tecnica e finanziaria del progetto dalla società Timesis srl.