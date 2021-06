Donne imprenditrici: nasce il Gruppo Fipe Donna Confcommercio Pisa

Una nuova realtà per valorizzare e dare voce alle donne imprenditrici del settore dei pubblici esercizi di Pisa e provincia. Nasce il Gruppo Fipe Donna Confcommercio Pisa, rappresentativo delle imprese a conduzione femminile dei pubblici esercizi (attività di ristorazione, bar, pasticcerie, gelaterie e pizzerie) del territorio, che avrà come presidente Daniela Petraglia, già presidente di ConfRistoranti Confcommercio Provincia di Pisa.

A dare la benedizione al nuovo gruppo la presidente nazionale di Fipe Donna Valentina Picca Bianchi: "In questo territorio ci sono donne con forte senso di appartenenza e responsabilità, pronte a inaugurare un nuovo corso per i pubblici esercizi di Pisa e provincia. Lavoreremo in stretta sinergia con il gruppo nazionale sia nelle progettualità che nelle prospettive. Le donne sono sempre state protagoniste nel settore dei pubblici esercizi, ma oggi c'è una consapevolezza maggiore rispetto al passato".

"La presenza delle donne nel settore è sempre più rilevante - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - in provincia di Pisa il 30% dei pubblici esercizi è a conduzione femminile, e la formazione di un gruppo territoriale composto da otto professioniste rappresenta nel migliore dei modi l'impegno e la sensibilità delle nostre imprenditrici".

"Questo gruppo, assolutamente aperto e inclusivo, ha l'ambizione di essere rappresentativo dell'intera provincia" dice la presidente del Gruppo Fipe Donna Confcommercio Pisa Daniela Petraglia: "Avremo il compito di rappresentare sul territorio le donne imprenditrici del settore e contribuire alla ripresa di uno dei comparti più colpiti dalla crisi innescata dalla pandemia, e che ha inciso in modo particolare sul numero di attività gestite da donne nei pubblici esercizi, che nell'ultimo anno a livello nazionale si è ridotto di 705 unità rispetto al 2019".



Ecco le componenti del Gruppo Fipe Donna Confcommercio Provincia di Pisa: Daniela Petraglia (Ristorante La Pergoletta, Pisa), Barbara Benvenuti (Ristorante Foresta, Marina di Pisa), Antonella Breschi (Ristorante Artilafo, Pisa), Claudia Del Duca (Ristorante Enoteca Del Duca, Volterra), Arianna Gorini (Pool Bar, Cascina), Susanna Mainardi (Ristorante L'Albero Maestro, Marina di Pisa), Martina Voliani (House Cafè – Pisa), Bianca Zaccagnini (Vivo!, Pontedera).