Piaggio in Indonesia per il debutto della Moto GP

Domenica prossima l’Indonesia farà il suo debutto nel circus della MotoGP con la nuovissima pista di Mandalika nell’isola di Lombok, ribadendo così la sua passione crescente per le due ruote: con oltre 5 milioni di scooter e moto venduti ogni anno, l’Indonesia rappresenta infatti il terzo mercato al mondo dopo India e Cina. Nel paese nel 2021 il Gruppo Piaggio ha incrementato le proprie vendite del 61% rispetto all’anno precedente, e nel 2022 la rete commerciale potrà contare su oltre 50 punti vendita dedicati di cui 4 Motoplex recentemente inaugurati a Jakarta, Bali, Surabaya e Jogjakarta, flagship store che accolgono i quattro marchi del Gruppo: Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio

Per rafforzare ulteriormente la propria presenza in Indonesia, il Gruppo Piaggio sta sviluppando una nuova fabbrica in un’area di 55.000 metri quadri, la cui inaugurazione è prevista per la seconda metà del 2022. Il nuovo stabilimento sorgerà a Jakarta, e si affiancherà a quello di Vin Puch in Vietnam e Foshan in Cina, accrescendo la capacità produttiva del Gruppo Piaggio nel far east asiatico. A Mandalika il Gruppo Piaggio sarà in pista con il team Aprilia Racing. La prima gara in Qatar ha messo in luce la competitività della RS-GP 2022; la nuova moto ha esordito con un ottimo quarto posto e in Indonesia è chiamata a confermare i progressi già messi in luce nei test invernali, condotta in pista dai piloti Aleix Espargaró e Maverick Viñales.

A sottolineare l’importanza del mercato indonesiano nella strategia di crescita del Gruppo in Asia, in concomitanza con il Gran Premio il Gruppo Piaggio presenterà in circuito ai mercati asiatici il nuovo scooter Aprilia SR GT. Dopo il recente lancio delle moto della famiglia 660, l’SR GT rappresenta un tassello importante nello sviluppo del brand Aprilia in Asia, che amplia ulteriormente il portfolio nel mercato scooter. Offerto nelle versioni 125 e 200, Aprilia SR GT rappresenta una proposta assolutamente inedita nel panorama degli scooter GT compatti, adatta anche ai mercati del far east. E' il primo scooter urban adventure di Aprilia, pensato per offrire divertimento nella guida urbana ma anche su distanze più lunghe, per affrontare sia gli ambienti metropolitani, siano strade o percorsi meno battuti, grazie a contenuti ispirati al mondo off road che lo rendono il mezzo ideale in ogni situazione e il veicolo pronto per i mercati di tutto il mondo.