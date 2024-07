Gruppo Sailpost acquisisce Fenix, realtà specializzata nel trasporto di merci su strada

Ben 10mila truck disponibili e 220 partner fidelizzati, in grado di gestire al meglio oltre 400 tratte giornaliere, con la possibilità di un incremento del 50% nei momenti di picco. Questi sono i numeri che raccontano, solo in piccola parte, chi è Linehaul, realtà dedicata al mondo dei trasporti appartenente al Gruppo Sailpost. La business unit, molto apprezzata dal proprio mercato di riferimento anche grazie a LHGO, piattaforma proprietaria all’avanguardia che permette un monitoraggio real time attivo 24/7 per tutte le 'corse' effettuate, si rafforza ulteriormente grazie a un’importante operazione finanziata da Gruppo Sailpost, che ha ufficializzato l’acquisto di Fenix srl, società di Lodi anch’essa specializzata nel trasporto di merci su strada.

L’operazione porta in dote alla realtà pisana due importanti elementi: consolidare il proprio know how e competenze nel mercato dei trasporti grazie a Fenix, azienda con oltre 10 anni di storia ed esperienza con le maggiori logistiche d’Italia, e allo stesso tempo incrementare il proprio ‘parco mezzi’, consolidando ancor di più la propria offerta e value proposition.

"Siamo molto felici di aver portato a termine l’acquisizione di Fenix, una società che con cui collaboriamo attivamente da anni e che siamo certi diventerà una preziosa risorsa all’interno del percorso di crescita di Linehaul e di tutto il nostro Gruppo – ha affermato Valterio Castelli, Presidente del Gruppo Sailpost – Il mercato del trasporto su strada ha vissuto anni complessi durante la pandemia e anche i successivi sono stati segnati da cambiamenti importanti. È quindi indispensabile investire in un’ottica di consolidamento verso il futuro, cosa che riteniamo di aver raggiunto grazie a quest’operazione".

Fenix continuerà a operare con il proprio nome e brand, entrando di fatto a far parte del Gruppo Sailpost come società controllata e beneficiando quindi delle grandi sinergie che l’operazione permetterà, ma senza snaturare la propria identità. In particolare Fenix, come sempre, utilizzerà mezzi e personale diretto per la gestione delle tratte dei clienti attuali e futuri, ma rappresenterà per Linehaul e Sailpost un supporto sia nel quotidiano che in eventuali situazioni di spot o di emergenze dei clienti acquisiti.

Tra i principali plus dell’operazione Gruppo Sailpost metterà a disposizione di Fenix la propria esperienza con clienti e tender multinazionali, oltre al software proprietario LHGO, che permetterà un’ottimizzazione nel quotidiano grazie al monitoraggio costante.