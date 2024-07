Turismo congressuale: l'Hotel Galilei diventa il primo albergo in 3D

Con un semplice click sarà possibile visitare in anteprima gli spazi e le sale della struttura da migliaia di chilometri di distanza e da qualunque angolo del mondo. L'Hotel Galilei, presente dal 2006 in via Darsena, diventa il primo albergo tridimensionale di Pisa grazie al progetto sviluppato in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e DRONART, azienda specializzata nella realizzazione di video aziendali, riprese con drone e tour virtuali in 3D ad altissima definizione.

“Siamo una realtà affermata nel centro Italia per il turismo congressuale e disponiamo di 2.600 metri quadri dedicati esclusivamente agli eventi tra sale riunioni, spazi comuni e sale ristorante, con personale dedicato alla gestione di eventi e congressi - spiega il direttore e titolare dell'Hotel Galilei di Pisa Francesco De Rosa - un settore in forte crescita che ci sta dando grandi soddisfazioni, ma allo stesso tempo che necessita di approfondite conoscenze e un'adeguata specializzazione. Per questo abbiamo deciso di investire su un progetto che renderà tridimensionale la nostra realtà, permettendo a chiunque di visitare in 3D i nostri spazi: la hall al piano terra, quella al primo piano, la sala ristorante e le sei sale riunioni e congressi, offrendo così agli 'addetti ai lavori' la possibilità di avere in anticipo le informazioni e costruire il proprio evento su misura. Un servizio altamente qualificato, sempre più personalizzabile e professionale, che ci permette di proporci con maggiore chiarezza e trasparenza, mettendo in evidenza i nostri spazi”.

“Un servizio all'avanguardia e fortemente innovativo che rappresenta un importantissimo valore aggiunto per una struttura d'eccellenza del nostro territorio - sottolinea il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - abbiamo creduto fortemente in un progetto che permette di aggiungere un ulteriore tassello a un sistema di accoglienza in forte crescita come quello del nostro territorio, dove gli operatori stanno continuando a investire per migliorare e qualificare sempre di più l'offerta, come dimostra l'Hotel Galilei”.

“Il progetto si inserisce in un contesto di rinnovamento delle nostre strutture - prosegue De Rosa - abbiamo appena ultimato i lavori di rifacimento all'Hotel Galilei di Pisa rinnovando 153 camere e aumentando la capienza delle sale riunioni, tutte dotate di ambienti ampi e luminosi. La nostra struttura è l'unica in Toscana a disporre di una sala con una capienza di 530 posti ed abbiamo in programma l'ampliamento degli spazi anche presso il nostro Euro Hotel a Cascina”.

“Ringraziamo Confcommercio e Francesco De Rosa per la fiducia, oltre allo staff dell'Hotel Galilei che ci ha seguito durante il nostro lavoro - le parole di Federico Dani, titolare di DRONART - siamo orgogliosi di aver lavorato con una struttura così importante e allo stesso tempo siamo soddisfatti di aver realizzato il primo hotel in 3D a Pisa attraverso una tecnologia innovativa che permetterà di navigare l'hotel semplicemente attravero un link dedicato, ma anche con uno speciale visore oculus room, oltre a dare la possibilità di scattare foto ad altissima risoluzione”.