Idee per la ripartenza post Covid dai Giovani Imprenditori di Confesercenti

Idee, scambio di esperienze, progetti per la ripartenza sono stati gli spunti della riunione del gruppo Giovani Imprenditori di Confesercenti Toscana Nord, guidato dal presidente Jonni Guarguaglini, che ricopre anche la massima carica regionale. Hanno partecipato alla riunione i consiglieri Martina Baldaccini, Luca Pisani, Giulia Antonelli, Laura Grassi, Giacomo Lazzeri, Lisa Bonsignori, con il coordinatore Simone Romoli.

"Ripartiamo con tante idee e con la voglia di fare - spiega Jonni Guarguaglini - per farci trovare pronti quando la curva dei contagi permetterà l’ennesima ripartenza, questa volta ci auguriamo definitiva. I giovani imprenditori costituiscono un’asse portante della Confesercenti Toscana Nord, tanto da essere stati il traino anche per il coordinamento regionale e poi di quello nazionale. Stiamo lavorando ad una serie di progetti legati, per adesso, al web. Tra questi la realizzazione di video che raccontino le esperienze di tanti giovani che hanno scommesso nell’imprenditoria". Dal direttivo un messaggio forte di quale direzione prendere.

Ancora il presidente: "Le nostre imprese, proprio perché giovani, devono guardare in modo diverso al ruolo dell’imprenditore. Investire quindi sull’accessibilità, sulla sostenibilità e sull’innovazione tecnologica di tutte le imprese. Imprese che devono passare per un lavoro di rete per superare gli ostacoli del momento". Soddisfazione del lavoro svolto da parte del coordinatore Simone Romoli. "Il nostro gruppo Giovani Imprenditori rappresenta variegate imprese che vanno dallo studio fotografico alle strutture ricettive fino alla ristorazione e alle agenzie di viaggio. Tutte imprese pesantemente colpite dalla pandemia. Che però guardano al futuro con tanto entusiasmo e con la certezza di avere le carte in regola per mettersi alle spalle questo periodo terribile. Facendo squadra come hanno dimostrato i progetti illustrati nell’ultima riunione".