Ambito Turistico Valdelsa Valdicecina: cento operatori al primo incontro per condividere nuovi strumenti e strategie

Una numerosa partecipazione ricca di spunti e di confronto sulla promozione dei territori coinvolti ha accompagnato il primo incontro dell’Ambito turistico Valdelsa Valdicecina rivolto agli operatori. L’iniziativa, organizzata on line nei giorni scorsi nel rispetto delle norme anti Covid-19, ha visto collegati circa cento operatori del settore turistico-ricettivo degli undici Comuni membri dell’Ambito Valdelsa Valdicecina: Monteriggioni (capofila), Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano e Volterra. L’appuntamento è stato dedicato alla presentazione delle strategie e dei nuovi strumenti collegati allo sviluppo del Piano Operativo 2021 dell'Agenzia Regionale Toscana Promozione Turistica e messi in campo per la valorizzazione delle aree coinvolte in maniera sinergica e coordinata, facendo leva sulla messa a sistema delle numerose eccellenze storiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche che l’Ambito Valdelsa Valdicecina può offrire ai visitatori. L’incontro on line è stato coordinato da Terre di Siena Lab, agenzia in house dei Comuni della provincia di Siena e referente tecnico operativo per l’Ambito turistico Valdelsa Valdicecina, con la collaborazione di Ciclica srl che ha curato la realizzazione degli strumenti di comunicazione.

“Il primo incontro on line rivolto agli operatori turistici dell’Ambito Valdelsa Valdicecina - afferma Marco Valenti, assessore al Turismo di Monteriggioni a nome di tutti i Comuni coinvolti - è stata un’esperienza molto positiva che porteremo avanti per favorire la massima condivisione di strumenti e strategie. Il presente e il futuro dei territori dell’Ambito passa, infatti, da un coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati e da un collegamento sempre più forte con gli strumenti e con le strategie di Toscana Promozione Turistica. Tutte azioni che abbiamo già avviato e che svilupperemo entro i prossimi mesi per valorizzare e promuovere in maniera coordinata la ricchezza degli undici Comuni”.

“Il successo del primo incontro online con la presenza di cento operatori turistici - fa eco Viola Luti, assessora al Turismo del Comune di Volterra - è la dimostrazione che il lavoro continuativo e costante messo in campo dagli undici Comuni durante il lockdown ha dato i suoi importanti risultati. Le azioni strategiche, volte a promuovere e a valorizzare al meglio i prodotti turistici del nostro territorio, permetteranno di far conoscere sempre di più le nostre risorse artistico-culturali, artigianali, paesaggistiche ed enogastronomiche. Si tratta di un progetto importante, che dimostra l’importanza di fare rete e di creare sinergie per essere attrattivi”.

I nuovi strumenti di comunicazione e promozione dell’Ambito

Dopo il marchio 'Valdelsa Valdicecina' ufficializzato nei mesi scorsi per unire virtualmente gli undici Comuni dell’Ambito Valdelsa Valdicecina, nei prossimi giorni sarà messo on line il portale web www.valdelsavaldicecina.it, che raccoglie la storia, le eccellenze, le offerte e i servizi proposti da tutti i territori coinvolti. Il sito sarà coordinato, stilisticamente e funzionalmente, con il portale regionale Visit Tuscany e gli stessi operatori locali potranno inserire le proprie offerte ed esperienze turistiche su entrambi i portali attraverso il sistema Make di Visit Tuscany. Sono, invece, già attivi i canali social dell’Ambito, con la Pagina Facebook Valdelsa Valdicecina e il profilo Instagram valdelsavaldicecina, che dialogheranno sempre di più con il nuovo sito web e con la piattaforma regionale Visit Tuscany.

Nei prossimi mesi, inoltre, è previsto il lancio della campagna creativa 'Valdelsa Valdicecina, come ti piace!' per far emergere idee di viaggio rivolte alle famiglie. L’iniziativa sarà coordinata con la campagna regionale Rinascimento Senza Fine, messa in campo da Toscana Promozione Turistica per supportare la ripresa del turismo. Entro i prossimi mesi, inoltre, saranno rinnovati anche i materiali promozionali rivolti agli uffici turistici degli undici Comuni dell’Ambito, a partire dalle mappe a strappo che sarà possibile scaricare anche online e che saranno disponibili sia per i singoli Comuni che a livello di area, con i principali punti di interesse.

L’Ambito turistico Valdelsa Valdicecina

Gli Ambiti turistici sono le forme aggregate con cui i Comuni si legano con contratti di sviluppo territoriali a Toscana Promozione Turistica e vengono riconosciuti come strumenti di raccordo delle politiche di gestione delle destinazioni, a partire dai servizi di informazione e accoglienza turistica. Valdelsa Valdicecina, definito dalla Legge Regionale n.24 del 18 maggio 2018, comprende 11 Comuni della provincia di Pisa e Siena: Monteriggioni, capofila, Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle di Val d’Elsa, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano e Volterra.