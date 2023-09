Coldiretti incontra il sindaco Conti per sostenere il mondo agricolo

Dalla legge contro il cibo sintetico che l’amministrazione comunale di Pisa ha sostenuto sin dal primo momento sottoscrivendo la petizione di Coldiretti, ai progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana per potenziare la presenza di verde ed alberi contro lo smog ed i cambiamenti climatici che si stanno realizzando in città, dall’emergenza ungulati, in particolare cinghiali, la cui presenza ormai fuori controllo è stata segnalata anche nelle aree urbane e nei parchi giochi rappresentando un pericolo per la sicurezza pubblica fino alla manutenzione del territorio e alla burocrazia. Ed ancora il ruolo del turismo rurale a servizio di Piazza dei Miracoli e della Torre, il progetto Fami Demetra per contrastare il lavoro irregolare in agricoltura, l’utilità dei mercati di Campagna Amica per i residenti che possono trovare a due passi da casa sempre prodotti freschi, locali e di stagione scoraggiando sprechi e rincari.

Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro, a Palazzo Gambarcorti, tra il neo presidente di Coldiretti Pisa Marco Pacini ed il direttore provinciale Giovanni Duò ed il sindaco Michele Conti. Era la prima volta che il sindaco Conti ed il neo presidente di Coldiretti, eletto lo scorso luglio ereditando da Fabrizio Filippi il testimone, si incontravano in veste istituzionale.



“Il passato da direttore del Consorzio Agrario di Pisa del nostro sindaco facilita enormemente le nostre relazioni conoscendo molti dei nostri punti di interesse, delle nostre battaglie per salvaguardare le imprese agricole e le produzioni del nostro territorio che può contare, a livello provinciale, su una trentina di specialità agroalimentari censite a livello regionale - spiega il presidente Pacini - l’incontro ci ha permesso di riprendere senza interruzioni il dialogo con l’amministrazione; questo è il primo di uno dei tanti momenti per continuare a collaborare per mettere nelle condizioni tutto il mondo agricolo, anche attraverso nuove filiere, di continuare ad avere un ruolo centrale nella vita della comunità e della città”.