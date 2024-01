ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Galoppa il costo della vita a Pisa. E' il dato che emerge dalla classifica delle città italiane, diffusa dal Codacons, dove i rincari di prezzi e tariffe hanno pesato di più nel 2023. Attraverso i dati definitivi forniti dall’Istat, l’associazione ha calcolato l’impatto dell’inflazione in termini di aggravi di spesa per le famiglie residenti nel corso dell’ultimo anno. Pisa ricopre la 14ª posizione con un'inflazione media del 6,2% e un aggravio di spesa annuo per famiglia pari a 1397 euro, attestandosi in quarta posizione a livello toscano dietro a Grosseto, Siena e Firenze.

Milano, come analizza il Codacons, si conferma nel 2023 la 'regina dell’inflazione', ossia la città dove l’aumento di prezzi e tariffe, a parità di consumi, ha determinato il più forte impatto sulla spesa delle famiglie, pari in media a +1.657 euro su base annua a nucleo residente a fronte di un tasso di inflazione medio del +6,1%. Al secondo posto si piazza Varese con +1.581 euro annui, seguita da Bolzano con +1.542 euro.

Sul fronte opposto, la città dove il caro-prezzi ha pesato di meno è Potenza, con un aggravio medio di spesa nel 2023 pari a +731 euro a nucleo residente; in penultima posizione Catanzaro (+820 euro) seguita da Reggio Calabria (+840 euro).

Le città dove i prezzi sono saliti di più nel 2023 sono Genova e Brindisi, con un tasso medio del +6,9% (contro il +5,7% della media italiana), seguite da Grosseto (+6,8%), Alessandria e Benevento (entrambe al +6,6%). Fanalino di coda Potenza col +3,7% annuo.

La classifica

1 Milano 6,1% 1.657

2 Varese 6% 1.581

3 Bolzano 5,8% 1.542

4 Grosseto 6,8% 1.533

5 Genova 6,9% 1.505

6 Perugia 6,4% 1.469

7 Siena 6,5% 1.466

8 Alessandria 6,6% 1.466

9 Lecco 5,7% 1.448

10 Lodi 5,7% 1.446

11 Mantova 5,6% 1.421

12 Torino 6,1% 1.403

13 Firenze 6% 1.400

14 Pisa 6,2% 1.397

15 Bologna 5,6% 1.396

16 Venezia 5,8% 1.394

17 Terni 6% 1.380

18 Modena 5,7% 1.377

19 Ravenna 5,7% 1.376

20 Massa-Carrara 6,1% 1.376

21 Pistoia 6,1% 1.374

22 Como 5,2% 1.372

23 Livorno 6% 1.351

24 Brescia 5,1% 1.346

25 Pavia 5,1% 1.346

26 Novara 6% 1.334

27 Trento 5,1% 1.334

28 Cuneo 6% 1.333

29 Lucca 5,9% 1.329

30 Padova 5,7% 1.327

31 Ferrara 5,4% 1.306

32 Vicenza 5,6% 1.304

33 Bergamo 4,9% 1.291

34 Viterbo 5,7% 1.290

35 Benevento 6,6% 1.284

36 Rimini 5,3% 1.280

37 Imperia 6,4% 1.280

38 Treviso 5,5% 1.279

39 Forlì-Cesena 5,3% 1.279

40 Piacenza 5,3% 1.278

41 Trieste 5,5% 1.276

42 Pordenone 5,5% 1.275

43 Roma 5,4% 1.264

44 Arezzo 5,6% 1.263

45 Udine 5,4% 1.255

46 Cremona 4,7% 1.238

47 Aosta 5% 1.237

48 Palermo 6,2% 1.231

49 Teramo 5,9% 1.198

50 Verona 5,1% 1.188

51 Biella 5,5% 1.167

52 Rovigo 5% 1.164

53 Belluno 5,2% 1.159

54 Napoli 5,7% 1.153

55 Macerata 6,1% 1.153

56 Catania 5,8% 1.148

57 Messina 6% 1.145

58 Vercelli 5,4% 1.145

59 Brindisi 6,9% 1.143

60 Cosenza 6,1% 1.140

61 Siracusa 5,8 1.107

62 Ascoli Piceno 5,8 1.095

63 Gorizia 4,9 1.090

64 Parma 4,5 1.089

65 Avellino 5,5 1.069

66 Reggio Emilia 4,4 1.056

67 Sassari 5,7 1.026

68 Pescara 5 1.017

69 Cagliari 5,4 1.014

70 Caltanissetta 5 956

71 Ancona 4,7 935

72 Bari 5,3 920

73 Trapani 4,8 912

74 Caserta 4,6 897

75 Campobasso 4,8 876

76 Reggio Calabria 4,5 840

77 Catanzaro 4,4 820

78 Potenza 3,7 731