Volterra, la Salina Locatelli mette il turbo: investimento da 2 milioni di euro

La Salina Locatelli guarda al futuro dopo l’anno terribile, il 2022, che ha messo a dura prova sostenibilità e bilanci di molte aziende per i rincari alle stelle di luce, gas, e prezzi dei materiali. La fabbrica della frazione di Volterra che produce il sale più puro d’Italia mette il turbo al piano industriale della durata quinquennale, con un

investimento pari a 2 milioni di euro per quanto concerne gli impianti di evaporazione.



"Si realizza il primo investimento del piano industriale da 10 milioni di euro - sottolinea il direttore dello stabilimento di Saline di Volterra, Marco Locatelli - andremo in sostanza a rigenerare buona parte degli impianti attuali. L’obiettivo è chiaro: vogliamo aumentare la produzione". Nonostante un 2022 di difficoltà, con bollette arrivate a prezzi insostenibili, la Salina Locatelli è riuscita a portare a casa il risultato di aumentare il fatturato, lo scorso anno, del 20%, "con una previsione - aggiunge Locatelli - di crescere ancora nel 2023, con percentuali stimabili attorno a un 15% in più. Inoltre lo sguardo è gettato verso altri due orizzonti: nuove assunzioni, rispetto a quelle già effettuate nell’arco dell’ultimo anno, per inserire circa quattro nuove figure professionali entro i prossimi mesi estivi e l’incremento produttivo, che si attesta sulle 110mila tonnellate all’anno e che vogliamo portare a 150mila annue".





La Salina conta 60 unità professionali, fra diretti e indiretti, e il piano industriale che sta spiccando il volo vede materializzarsi, inoltre, altri investimenti, fra cui l’impegno di 1 milione di euro annuo che servirà per opere di migliorie e efficientamento degli impianti aziendali. "Ma non solo - aggiunge il direttore della fabbricaMarco Locatelli - le nuove tecnologie avranno un ruolo fondamentale attraverso l’utilizzo di software che, in automatico, possono segnalare necessità di piccole regolazioni agli impianti e di bisogni di manutenzione agli stessi. Stiamo lavorando per ottenere la certificazione di sostenibilità Esg, e a riguardo abbiamo tutte le carte in regola. E’ un piano industriale che veleggia verso una maggiore stabilità aziendale e che punta a raggiungere utili più corposi, in una prosecuzione con il precedente piano che mirava al pareggio degli utili. Sarà il piano industriale della svolta".