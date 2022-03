Dieci startup innovative per lanciare l'innovazione digitale: a Navacchio c'è l'Investor Day

Giovedì 24 marzo andrà in scena l’'Investor Day' di Digital-Hub, l'acceleratore d’impresa certificato MISE, che si terrà all'Auditorium del Polo Tecnologico di Navacchio di Pisa alle ore 14, sia in presenza che online. Il partner per la consulenza strategica nel customer journey è intarget, l'agenzia specializzata nel marketing digitale nata proprio a Navacchio, che supporta la prima edizione dell’evento Investor Day di Digital-Hub.

Un ambizioso evento dal duplice obiettivo: da un lato, si propone di portare l’attenzione sulle proposte innovative presenti nel territorio toscano, che si trovano spesso a dover ricercare altrove un sostegno concreto per le proprie idee di business, mentre, dall’altro lato, vuole fornire ad investitori e professionisti la garanzia di valutare da vicino progetti di qualità. Infatti, Digital-Hub e i tre Poli Tecnologici di Navacchio, Pontedera e Lucca, che con oltre 100 aziende ad alta tecnologia insediate rappresentano un vero e proprio ecosistema dell'innovazione, hanno svolto un’operazione di selezione e preparazione per permettere ai giovani imprenditori di presentarsi al meglio.

"Per dimostrare come la Toscana sia un centro ancora attivo di innovazione, la ricerca di startup motivate a seguire un percorso di sviluppo di eccellenza diventa sempre più frequente. La scarsa comprensione del digitale in Italia è un fattore culturale che costituisce una mancanza di fiducia verso i nuovi progetti e un ostacolo per gli investimenti futuri" afferma Nicola Tanzini, Co-founder di Digital Hub, presidente Esecutivo & Founder di intarget. "La tecnologia deve essere vista come punto di appoggio nel gestire i periodi di difficoltà e come potente mezzo di diffusione dello stato attuale dell’innovazione. Per questo ci impegniamo a trasferire la cultura digitale che sperimentiamo in Digital Hub alle aziende che accompagniamo poi verso la maturità digitale".

Le dieci startup che renderanno l’ambiente una vera e propria arena stimolante e aperta al dialogo arrivano dai settori food, travel, fintech, retail e robotica: figurano, per l’appunto, essere TripForDog, Foodinghy, MySpesa, Cocooners, Sciallami, FinTechJobs, Tocket, YK Robotics e Proxima Robotics e Forint Finance. "Leggiamo costantemente che ci sono fondi dedicati all’innovazione e che le aziende devono aggiornarsi per crescere: il I° Digital-Hub Investor Day ha proprio lo scopo di mettere in contatto le startup del nostro ecosistema territoriale con investitori e corporate. Il momento di confronto diretto con i founder ha un valore importantissimo per chi vuole condividere la vision della startup" racconta Antonio Procopio, Managing Director di Digital-Hub. L’evento si terrà in presenza e online giovedì 24 Marzo, presso l’Auditorium del Polo Tecnologico di Navacchio ed è rivolto ad aziende, professionisti e fondi di investimento interessati a conoscere le startup. E' possibile registrarsi gratuitamente sia per l’evento fisico che online a questo link.