La Masoni Industria Conciaria di Santa Croce fra le migliori aziende in cui lavorare

La Masoni Industria Conciaria di Santa Croce sull'Arno, provincia di Pisa, è terza nella classifica 'Best Workplaces for Blue Collar 2022' stilata dalla società di ricerca, tecnologia e consulenza organizzativa 'Great Place to Work'.

"Questo riconoscimento - scrive l'azienda in una nota - è frutto diretto del riscontro positivo che gli stessi Blue Collar di Masoni Industria Conciaria hanno fornito rispetto alla qualità del luogo di lavoro in cui operano. Entrare a far parte di questa classifica nazionale conferma l'intento di Masoni Industria Conciaria di garantire il benessere psico-fisico dei propri dipendenti così da poter crescere come un singolo nucleo, una grande famiglia".

La classifica 'Best Workplaces for Blue Collar 2022' ha premiato 8 aziende tra le 45 organizzazioni con personale operativo che hanno preso parte all'indagine sull'analisi di clima organizzativo. "Queste aziende - spiega la società di analisi e consulenza - rappresentano l'eccellenza dei luoghi di lavoro in Italia, secondo le opinioni degli operai che vi lavorano. La classifica, basata principalmente sulle opinioni di più di 5.300 operai che hanno compilato il questionario 'Trust Index' relativo al proprio clima aziendale, ha premiato le aziende che hanno ottenuto i punteggi più elevati". Qua classifica e dati interi.