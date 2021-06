Il punto vendita Metro di Pisa alleato del settore Horeca: al fianco dei professionisti della ristorazione

Il punto vendita Metro di Pisa diventa una Casa dell'Horeca. Metro Italia infatti consolida ulteriormente il suo rapporto con l’Horeca intervenendo su altri punti vendita in Italia e trasformandoli appunto in Casa dell’Horeca, store sempre più in sinergia con le esigenze dei professionisti della ristorazione. Il punto vendita di Pisa, insieme a quello di Brescia, di Bologna, di Sesto Fiorentino e ai due store aperti a Roma, taglia il traguardo del rinnovamento nell’estate del 2021. L’obiettivo rimane quello di prediligere la funzionalità e la facilità di accesso agli spazi e ai reparti, dunque, un unico livello in cui il cliente troverà tutti i prodotti food e non food ideali per il proprio business.

L’offerta è sempre più mirata sulle necessità di una ristorazione in continua evoluzione e sempre più innovativa, per questo l’esperienza d’acquisto si evolve e diventa anche un momento di conoscenza e formazione.



“Proseguire nel nostro percorso di focalizzazione della nostra offerta sul mondo dei consumi fuori casa è l’espressione della nostra fiducia nel futuro del settore e di volontà di interpretare il cambiamento in atto - afferma Luca Guerrieri, direttore vendite Metro Italia - in qualità di partner dell’Horeca vogliamo essere al fianco dei nostri clienti per supportarli al meglio e guidarli nel cambiamento in atto. Consideriamo questo passo parte di un percorso evolutivo di METRO iniziato anni fa e che continuerà sempre a perseguire l’eccellenza e a considerare il rapporto con il cliente l’impulso primario per perfezionare la propria offerta”.



Le Case dell’Horeca Metro combinano l’elevata qualità di servizio all’attenzione per i prodotti tipici del territorio e per un vasto assortimento professionale non alimentare. Il punto vendita di Pisa, che impiega 82 dipendenti, propone l’offerta di oltre 400 referenze di prodotti locali del territorio, fondamentali per i professionisti della ristorazione e dell’ospitalità che desiderano offrire ai propri clienti un menù legato alla tradizione.