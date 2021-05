Mutui: aumenta l'importo medio richiesto in Toscana, a Pisa cala del 4,5%

La pandemia si fa sentire a Pisa anche nel settore delle compravendite immobiliari e quindi, di riflesso, nel mercato del credito. Si è verificato un lieve aumento dei tassi fissi, con una situazione economica ancora incerta. I toscani non rinunciano però all'obiettivo di comprare casa: l’importo medio richiesto per mutui agli

istituti di credito è cresciuto del 2,3%. La rilevazione è dell'osservatorio Facile.it – Mutui.it riguardo il primo trimestre 2021.

In questo contesto, però, Pisa è una delle province dove il dato è al contrario negativo: 134.380 euro, valore in calo rispetto al medesimo periodo del 2020 del -4,5%. Crescono Firenze (+7,0%, 155.108 euro), seguita da Lucca (+1,6%, 140.947 euro), Pistoia (+0,7%, 119.440 euro) e, a pari merito, Livorno (+0,3%, 134.917) e Prato (+0,3%, 135.367 euro). Le altre città con valori in calo sono Grosseto (-2,0%, 129.048 euro), Siena (-4,8%, 132.597 euro) e Arezzo (-4,9%, 116.664 euro).

Da registrare, secondo l’analisi dei due comparatori, anche l’aumento della forchetta che separa i tassi fissi (in aumento) da quelli variabili (sostanzialmente stabili). Per un finanziamento da 126mila euro da restituire in 25 anni, ad aprile 2021 il Taeg medio rilevato online è pari all’1,37% per il fisso - vale a dire il 10,5% in più rispetto a febbraio 2021 quando era pari all’1,24% - mentre è dell’1,03% per il variabile (era 1,0% a febbraio 2021); sono nove su dieci gli aspiranti mutuatari toscani che preferiscono il tasso fisso.

Nel primo trimestre 2021 cala anche il peso percentuale della surroga sul totale mutui richiesti in Toscana: passa dal 38% dello scorso anno al 22%. Una riduzione del mercato in parte legata all'aumento dei tassi, in parte allo stop del mercato con la pandemia; non ultimo infine il fatto che il lungo periodo di tassi bassi ha portato a numerose transazioni precedenti, parte del calo quindi è considerato fisiologico dall'analisi.

