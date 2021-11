Satispay smart award 2021: nella classifica dei negozi più smart d’Italia in Toscana trionfa la Gdo

Satispay, sistema di mobile payment indipendente dai circuiti tradizionali di carte di credito e debito, presenta la nuova edizione di Satispay Smart Award, le classifiche che premiano i negozi più smart d’Italia secondo due categorie: Popular e Cashback.

La prima comprende le attività commerciali in Italia con il maggior numero di clienti che hanno scelto di pagare con l’app Satispay da settembre 2020 a settembre 2021 inclusi. La seconda, invece, include gli esercizi che hanno erogato più Cashback tramite Satispay, nello stesso periodo di riferimento.

La Toscana, dove la community di Satispay ha ormai raggiunto quasi 12.000 esercenti, si conferma tra le regioni più smart: nella top 10 regionale si collocano diversi punti vendita Esselunga, leader nel settore della GDO, ma anche merchant più piccoli e fortemente radicati sul territorio come il Bar Gentilini nel centro storico di Palazzuolo sul Senio (GR), il Supermarket PuntAla e il PuntAla Beach Bar, il locale più frequentato dai giovani nella omonima e nota località balneare toscana.

Nonostante le parziali chiusure nell’ultimo anno e la riduzione dei consumi per l’emergenza sanitaria, dall’osservatorio emerge che non solo le grandi catene commerciali ma anche numerosi piccoli e medi esercizi sono sempre più propensi al digitale, a conferma del fatto che il tessuto dei commercianti – spinto anche dagli incentivi promossi dal Governo - ha colto nell’ultimo anno tutti i vantaggi dei nuovi strumenti di pagamento elettronico, soprattutto di quelli che, come nel caso di Satispay, abbattono le barriere di accettazione, offrendo oltre alla massima convenienza in termini di commissioni, anche servizi dal valore aggiunto come opportunità di vendita e drive-to-store.

Satispay Smart Award 2021 premia inoltre gli esercenti che si sono distinti per l’utilizzo di campagne di Cashback, ovvero i rimborsi percentuali che gli utenti ricevono in tempo reale sugli acquisti effettuati con Satispay, utilizzati dai negozi come canale di marketing sia per attrarre che per fidelizzare i clienti.

La top 3 in Toscana è dominata dagli esercenti di Pisa e della provincia di Grosseto: al primo posto troviamo La Torre del Luppolo, la birreria più amata dai pisani, al secondo posto ancora il Supermarket di PuntAla e al terzo lo storico Ristorante Centrale di Castiglione della Pescaia (GR).

Marcello Marazzi, Business Development Director di Satispay ha dichiarato: “È un grande piacere per noi celebrare i nostri esercenti toscani in questo anno difficile in cui i consumi hanno subito forti contingentamenti. Questi numeri ci parlano di un forte aumento della penetrazione dei pagamenti digitali e confermano che tanti piccoli e medi negozianti, dal bar alla farmacia, dalla grande città al piccolo centro urbano, hanno già iniziato e continueranno a beneficiare delle numerose soluzioni sviluppate nel mercato, soluzioni che come Satispay abbattono le commissioni e offrono servizi a valore aggiunto per il business”.

