La NSS Yachting di Pontedera in corsa per la conquista del premio miglior venditore di catamarani d'Europa 2021

La NSS Yachting di Pontedera annuncia la vendita del 100° catamarano Lagoon. Un successo per la società di Simone Morelli che dal 2013 è dealer del prestigioso marchio, cantiere di punta a livello internazionale per la produzione di catamarani da crociera. La NSS Yachting, che negli ultimi due anni si è aggiudicata il titolo di 'Europe Best Dealer' per essere la prima azienda a livello europeo per numero di catamarani da crociera venduti, è in corsa per conquistare questo importante riconoscimento anche nel 2021.

"Oltre la vendita diretta - spiega Simone Morelli, amministratore di NSS Group - è anche grazie ai programmi di gestione che nuovi appassionati approdano al catamarano. La formula prevede che il cliente acquisti la barca senza doversi preoccupare della gestione per un periodo concordato. In quel lasso di tempo, ad esempio 5 anni, il catamarano produrrà una rendita all’armatore di circa il 50% del suo prezzo d’acquisto, ma sarà utilizzabile anche dalla NSS Charter che lo potrà noleggiare a terzi e si occuperà della gestione a proprie spese. Trascorso il quinquennio, l’armatore ne avrà la totale disponibilità e potrà decidere se continuare con il programma".

Sono 26 i catamarani venduti nel 2019, 25 nel 2020 e 20 in questo primo semestre 2021. "Sono anche l’indicatore della qualità e affidabilità del marchio Lagoon. Il catamarano in generale si sta imponendo nel mondo della nautica per la comodità - spiega l'azienda - i grandi spazi e la praticità d’uso. Tra i principali clienti del catamarano c’è chi proviene dalla barca a motore ed è alla ricerca di maggiore stabilità e sicurezza senza dover rinunciare a spazio e comodità con il vantaggio della vela, ma anche il velista che ricerca una maggiore tranquillità e comfort. Di fatto un catamarano da 40 piedi ha gli spazi di una barca da 55 piedi, è più stabile ed è altrettanto veloce. Inoltre i Marina turistici hanno adattato i prezzi, pertanto i costi sono proporzionati e sostenibili".