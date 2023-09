Zerynth inaugura i nuovi uffici a Pisa

Zerynth, azienda attiva nelle soluzioni Industrial IoT per le aziende manifatturiere, ha inaugurato i nuovi uffici a Pisa in Galleria G.B. Gerace in occasione dell’evento Zerynth Connect che si è tenuto lo scorso 21 settembre.

All’inaugurazione hanno presenziato l’assessore alle Attività produttive e commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, e i delegati del rettore dell'Università di Pisa Chiara Galletti, Corrado Priami e Giuseppe Anastasi, insieme al direttore del Dipartimento di Informatica Vincenzo Ambriola. Sono inoltre intervenuti Andrea Madonna, presidente dell’Unione Industriale Pisana, e Andrea Di Benedetto, presidente del Polo Tecnologico di Navacchio.

La presenza dei vertici di istituzioni di grande rilievo sul territorio ha rappresentato un’occasione per sottolineare l’importanza che l’ecosistema pisano - della ricerca, dell’innovazione e dell’impresa - ha nelle strategie di sviluppo aziendale di Zerynth a sostegno della transizione verso l’Industria 5.0.

L’evento è stato seguito dalla conferenza 'Zerynth Connect', nella quale è stato approfondito il tema dell’Industria 5.0 con interventi da parte di Zerynth e di partner leader dell’innovazione e della digitalizzazione industriale italiana, come Olivetti, parte del gruppo TIM Enterprise, e il Competence Center MADE 4.0.

“I nuovi uffici ospitano oggi più di 40 professionisti con competenze di ingegneria gestionale, robotica e informatica - afferma Gabriele Montelisciani CEO di Zerynth - siamo orgogliosi di poter contare su un team di esperti dedicati alla digitalizzazione dei macchinari e impianti industriali, che consentiranno alle aziende manifatturiere di ottimizzare i propri processi produttivi e raggiungere nuovi livelli di sostenibilità aziendale”.

Zerynth è nata nel 2015 da quattro visionari fondatori: Gabriele Montelisciani, Giacomo Baldi, Daniele Mazzei e Gualtiero Fantoni. La loro ambizione era chiara sin dall'inizio: sostenere l'industria nell'abbracciare la trasformazione digitale. In meno di un decennio, Zerynth ha avuto una crescita esponenziale e conquistando la fiducia di oltre 150 clienti in svariati settori industriali, dalla manifattura discreta, al food & beverage, alla logistica, fino alla produzione di macchinari.

“Zerynth ha il tema della connessione nel proprio DNA - sostiene Daniele Mazzei, Chief Product Officer di Zerynth - siamo nati e cresciuti grazie a una solida collaborazione con l'Università e i centri di innovazione nel territorio di Pisa, e continuiamo a sostenere l'industria nell'adottare le migliori tecnologie affinchè possano rispondere alle nuove esigenze del mercato e rimanere competitive”.