Offerte di lavoro: oltre 350 persone cercate per il Lucca Comics & Games

La filiale di Lucca di Etjca - Agenzia per il lavoro 100% made in Italy, ha aperto una selezione di oltre 350 risorse da impiegare durante il festival internazionale Lucca Comics & Games, in programma dal 28 ottobre al 1 novembre. Per l'occasione, si ricerca personale addetto alla gestione del controllo degli accessi (pedonali e veicolari), oltre che tecnici e facchini per i numerosi eventi che si svolgeranno durante le giornate della manifestazione.

I candidati interessati possono visionare la pagina dedicata al link dedicato e contattare la filiale di riferimento per ricevere maggiori informazioni.