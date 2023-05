Anche a Pisa il progetto 'Accademia' per diventare conducenti di autobus

E' arrivata anche nel Dipartimento Nord il progetto 'Accademia', la scuola di formazione per conducenti ideata da Autolinee Toscane. Negli scorsi giorni è partita a Pisa una nuova classe di studenti per formare internamente e nel giro di pochi mesi nuovi autisti e soddisfare il fabbisogno di personale viaggiante nelle sedi territoriali di Autolinee Toscane nelle province di Livorno, Lucca, Pisa e Massa Carrara.

Tra i 15 studenti ci sono 11 uomini e 4 donne. Di questi un ragazzo è under 29 (26 anni) e gli altri sono over 29, con una età variabile fra i 31 e i 56 anni. Provengono tutti dal dipartimento nord: 11 sono di Livorno e provincia; uno della provincia di Massa Carrara; uno della provincia di Pisa; due della provincia di Lucca. Le lezioni, teoriche e pratiche dell'Accademia si tengono presso l'autoscuola 2GO a Cisanello.

Autolinee Toscane con Accademia punta a formarsi i propri autisti 'in casa'. A tutti gli studenti viene garantito sia un percorso gratuito che porterà al conseguimento della patente D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), cioè i requisiti indispensabili per poter guidare un autobus Tpl (che richiedono un esborso economico non indifferente se fatti da soli), ma anche un contratto di lavoro stabile al termine del percorso formativo.

"Il progetto Accademia si sta rivelando vincente per aiutarci nel reclutamento di personale autista - spiega il Presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli - non solo perché sostiene le spese per le patenti di categoria superiore, ma anche e soprattutto perché offre un percorso formativo intensivo, qualificato, serio e affidabile che alla fine garantisce un lavoro sicuro e di grande importanza per le nostre comunità perché è grazie agli autisti dei bus che si può garantire un servizio pubblico essenziale come il Tpl".

Come è stato per le classi avviate in precedenza a Firenze, Prato e Siena, anche la classe di 'Accademia' partita a Pisa si è formata dopo la selezione delle canditure arrivate dalla sezione specifica, dove è possibile consultare le posizioni aperte e, nel caso dei conducenti, compilare un apposito form e fare domanda. Dopo colloqui, selezione e visite mediche la classe è partita. A conclusione del percorso formativo e della preparazione saranno inseriti nel calendario delle sessioni di esame presso la Motorizzazione Civile, sia per prendere la Patente D che il CQC. Chi supererà gli esami, potrà subito entrare in servizio ed essere alla guida del trasporto pubblico locale, prevedendoun periodo di affiancamento.

Il progetto Accademia

Non è uno stage ma un vero e proprio lavoro retribuito perché prevede l’assunzione immediata a tempo determinato, che potrà essere trasformata in assunzione a tempo indeterminato non appena terminato il percorso formativo, senza ulteriori attese. Autolinee Toscane, infatti, ha voluto accelerare i tempi per il contratto di lavoro 'fisso'. Accademia è completamente gratuita e consente di conseguire le patenti specialistiche a costo zero (se prese privatamente le patenti D e CQC costano circa 4 mila euro). La formazione professionale che Accademia offre è davvero qualificata. Autolinee Toscane, infatti, fa parte del gruppo Ratpdev, leader nel settore del trasporto: conta 107 filiali in 16 Paesi nel mondo che gestiscono bus, tram, metro, funicolari, servizi per il turismo.

Accademia è però solo uno dei canali di reclutamento del personale di Autolinee Toscane. Esiste anche il canale del reclutamento classico, rivolto a autisti del Tpl di professione. E' sempre possibile presentare domanda per Accademia, le candidature sono sempre aperte anche perché il calendario formativo proseguirà anche dopo l’estate con almeno tre nuove classi. Qui di seguito il link al portale di Autolinee Toscane per il reclutamento del personale: https://playyourjob.com/atbus/