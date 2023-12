Offerte di lavoro: anche a Pisa si cercando addetti fast food

E-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, ha attivato per conto di un’importante catena di fast food una ricerca per addetti da impiegare all’interno di alcuni punti vendita presenti in Toscana.

Nel dettaglio, la ricerca riguarda 30 posizioni da addetto fast food per i punti vendita situati a Lucca, Prato, Barberino del Mugello (FI), Campi Bisenzio (FI), Livorno e Pisa. Per le posizioni oggetto della ricerca l’azienda offre un contratto di lavoro part-time, per un totale di 18/24 ore settimanali distribuite su turni, nella cornice del Ccnl Pubblici Esercizi, livello 6, con tredicesima e quattordicesima.

Al candidato non viene richiesta esperienza nel settore, ma sarà fondamentale essere automuniti. Le ricerche di personale sono gestite dalla filiale e-work di Lucca. Per candidarsi è sufficiente scrivere, inviando il proprio CV, a welcome.lucca@e-workspa.it Per info e dettagli chiamare il 3279670063.