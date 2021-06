Lavoro, Enel cerca 30 agenti business

Con la ripartenza e l’inizio di giugno Enel Energia rilancia la campagna di selezione per Agenti e per nuove strutture di Agenzia specializzati nella vendita nel mondo business, per promuovere le offerte e le opportunità di Enel Energia dedicate alle PMI. Sul territorio toscano e pisano Enel Energia potrà assumere circa 30 professionisti ed attivare collaborazioni con agenzie partner.

Gli Agenti Corporate di Enel Energia devono presentare le caratteristiche di persone dinamiche, intraprendenti e motivate, che abbiano inclinazione per il settore commerciale e propensione alla sfida e che siano animati dalla voglia di investire su se stessi. Le qualità richieste sono di capacità relazionale, spirito di iniziativa, disponibilità a formarsi con professionalità e serietà sulle materie dell’energia e del risparmio energetico: la campagna di Enel Energia, infatti, comprende opportunità di risparmio per le forniture di elettricità e gas e servizi innovativi a valore aggiunto. L’esperienza di vendita in settori come servizi, energia, rinnovabili, telefonia, assicurazioni e immobiliare costituiscono un fattore preferenziale al momento della selezione; in ogni caso, sarà favorito anche l’inserimento di giovani con minore esperienza ma con forte motivazione, trattandosi di un’ottima opportunità di lavoro con possibilità di intraprendere un percorso di crescita professionale e di carriera.

Per quanto riguarda le Agenzie Corporate, Enel Energia ricerca strutture radicate sul territorio toscano e pisano, con personale che svolga un servizio di qualità, fondato sulla serietà e sull’affidabilità.

Enel Energia mette a disposizione un training di formazione e supporto commerciale di indiscussa esperienza e valore. Le strutture ed i soggetti interessati possono inviare la propria candidatura, insieme all’autorizzazione al trattamento dei dati personali, all’indirizzo mail candidature.enelenergia@ enel.com (raggiungibile anche al link https://www.enel.it/it/ imprese/diventa-nostro- partner/offerte-di-lavoro-per- le-agenzie), inserendo nell’oggetto dell’email anche la dicitura 'Toscana' ed esprimendo nel testo della stessa il territorio di preferenza, oppure contattare i seguenti numeri: 3371443658 / 3294604887 / 3204732022 / 3299461396.

Ad interloquire con i candidati saranno direttamente il responsabile Canale Indiretta Business Toscana con i relativi Channel Manager che operano sul territorio regionale.