Offerte di lavoro: Devitalia cerca personale

Opportunità di lavoro con Devitalia. L’azienda di telecomunicazioni con sede a Migliarino Pisano cerca infatti figure specializzate da inserire nel proprio organico.

"Anche la nostra azienda ha risentito della cattiva congiuntura economica dovuta all'emergenza sanitaria in quanto siamo erogatori di servizi per settori colpiti direttamente, come l'hospitality, la ricezione e la ristorazione - spiega Fabio Calabrese, ad di Devitalia - ma non neghiamo che ci sia stato un implemento di richiesta di innovazione tecnologica in altri. Credo che mai come oggi sia importante quindi essere pronti a diversificare le proprie specializzazioni e, nonostante la nostra sia un'azienda impegnata nella tecnologia, siamo convinti che solo le risorse umane abbiano la capacità di reinventarsi con duttilità. È per questo che ai tagli abbiamo preferito l'investimento: per essere pronti alle sfide che verranno".

Le figure che vengono ricercate sono prima di tutto quelle di tecnici specializzati nella realizzazione e configurazione di reti informatiche. Insieme a loro si cerca anche un programmatore sviluppatore web con conoscenze javascript, php e Asp.

Per presentare la propria candidatura entrate nell’apposita sezione sul sito https://www.devitalia.it/ lavora-con-noi/