Cascina: la Rsa Remaggi cerca un nuovo direttore

È stato indetto un avviso pubblico di selezione per incarico di direttore dalla Rsa Matteo Remaggi di Cascina con scadenza di presentazione delle domande entro il 28 ottobre 2021 ore 12:00. ( https://www.matteoremaggi.it/2021/10/13/selezione-direttore/)

Sono ammessi alla valutazione i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Diploma di Laurea, vecchio ordinamento o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale equiparata

b) esperienza di almeno due anni in ruoli dirigenziali o direttivi presso A.P.S.P. oppure esperienza di almeno tre anni in ruoli direttivi nel settore pubblico o privato.

La carica del direttore della residenza sanitaria assistenziale è regolamentata dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione dell’azienda.

L'azienda pubblica di servizi alla persona 'Matteo Remaggi' di Cascina che ospita 78 anziani, offre prestazioni qualificate in tema di assistenza sanitaria, educativa e riabilitativa per anziani non autosufficienti ed adulti inabili.