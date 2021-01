Bando Arci Servizio Civile Pontedera: 56 posti disponibili

Il Dipartimento politiche giovanili e servizio civile universale ha pubblicato il bando ordinario per la partecipazione di circa 55mila giovani a progetti di servizio civile universale sul territorio nazionale. Arci Servizio Civile Pontedera come ogni anno, ed ormai da oltre 15 anni, partecipa al bando nazionale attraverso la propria rete associativa, che comprende organizzazioni del Terzo Settore ed alcuni comuni della Valdera.

Le caratteristiche dei progetti sono diversificate: per numero posti, tipologia di sede e servizio, diverso ambito di intervento. Si va da progetti con finalità socio-assistenziali a progetti di tipo culturale, in servizi afferenti cooperative sociali, associazioni oppure in scuole, biblioteche ed uffici comunali. Tra le organizzazioni del terzo settore con posti a bando ci sono: Arcisolidarietà, Cooperativa sociale Arnera, Auser, Agorà, Amici a 4 Zampe, GS Bellaria, Legambiente.

Tra i comuni partner: Pontedera, Peccioli, Lajatico, Bientina, Casciana Terme Lari, Terricciola, Ponsacco, Vicopisano. Sono 56 i posti disponibili.

Per conoscere tutti i progetti e avere maggiori informazioni al riguardo è utile consultare il sito internet dove, nella sezione progetti del menù, si possono trovare i testi dei progetti, il dettaglio delle sedi e il numero dei posti a bando, il link per partecipare. La candidatura può avvenire esclusivamente in modalità online collegandosi all'apposito link, dopo aver richiesto le credenziali attraverso SPID, il 'Sistema Pubblico d'Identità Digitale'.

Si può scegliere un solo progetto e una sola sede. La scadenza del bando è fissata per il giorno 15 febbraio ore 14. Al fine di offrire ai giovani interessati una completa conoscenza delle opportunità, Asc Pontedera organizza uno sportello informativo presso lo spazio Porta Aperta nella galleria Coop zona stazione a Pontedera aperto tutti i martedì dalle 15.30 alle 18.30 e giovedì dalle 10 alle 13.

Tutti i giovani interessati sono invitati a partecipare all'Open Day che si svolgerà in modalità online sulla piattaforma di Google Meet giovedì 21 gennaio dalle 15 alle 17, durante il quale verranno presentati nel dettaglio tutti i nostri progetti. Per richiedere la partecipazione è sufficiente comunicare il proprio nome, cognome ed indirizzo E-Mail chiamando allo 0587/57467 o scrivendo a pontedera@ascmail.it.