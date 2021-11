Lavoro, opportunità per laureati alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Opportunità di lavoro per laureate e per laureati alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa dove è disponibile per trasferimento un posto di categoria D – Area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato per le esigenze della Direzione Generale. La scadenza di presentazione delle domande è fissata a venerdì 3 dicembre.

Il profilo professionale richiesto fornirà consulenza legale agli uffici e agli Organi della Scuola Superiore Sant’Anna su problematiche di ordine giuridico nei rapporti con altri soggetti pubblici e privati, in particolare rispetto a questioni in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679), oltre che svolgere attività di assistenza, formazione e supporto in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali.

La figura ricercata dovrà pertanto possedere un’approfondita conoscenza teorica e pratica della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, del funzionamento del sistema universitario e della normativa e delle procedure amministrative applicabili, un’esperienza di lavoro in ambito universitario, con particolare riferimento al supporto alla ricerca, un’adeguata competenza in materia informatica e un’adeguata conoscenza della lingua inglese.

I requisiti per l’ammissione alla procedura di mobilità e le altre informazioni utili sono disponibili al seguente link https://www.santannapisa.it/ sites/default/files/avviso_ex_ art._30_5.pdf .