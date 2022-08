L’Asl cerca un pediatra per un incarico negli ospedali di Pontedera e Volterra

L'Azienda USL Toscana nord ovest ha pubblicato, lo scorso 16 agosto, un avviso per conferire un incarico di lavoro autonomo di medico pediatra, da svolgere nell'ambito territoriale della Valdera presso gli ospedali di Volterra e Pontedera. L'incarico durerà fino al 31 dicembre 2022 e prevede un impegno orario di 38 ore settimanali.

Possono presentare la propria candidatura i laureati in Medicina e chirurgia iscritti all'albo professionale che: siano specializzati in pediatria; oppure frequentino il penultimo o l'ultimo anno delle scuole di specializzazione in pediatria; oppure i pediatri in pensione con età massima di 70 anni.

La domanda deve essere presentata entro il 1 settembre 2022 secondo le modalità indicate dall'avviso stesso, disponibile sul sito internet dell'Azienda USL Toscana nord ovest nella sezione 'Bandi e concorsi'.