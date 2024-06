E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Pisa, nella sezione 'Incarichi', un avviso di selezione, per titoli e colloquio, volto ad individuare 2 praticanti per svolgere un tirocinio forense presso l’Avvocatura Civica del Comune di Pisa. Il praticantato avrà una durata massima di 12 mesi e sarà volto all’acquisizione delle conoscenze pratiche e teoriche proprie del tirocinio forense richiesto per l’ammissione all’esame di stato per l’esercizio della professione.

L’impegno richiesto è di 36 ore settimanali. Gli interessati dovranno presentare domanda di selezione entro le ore 13 del giorno 31 luglio, secondo le modalità indicate nel bando. Le domande pervenute saranno valutate da una apposita Commissione.

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea; laurea in giurisprudenza specialistica o magistrale (LS/LM) conseguita in Italia o all’estero purché il titolo sia stato dichiarato equipollente e idoneo allo svolgimento dell’esame di abilitazione di avvocato; buone conoscenze informatiche; non svolgere pratica legale presso altri studi legali o Enti pubblici né essere titolare di alcun rapporto di lavoro, anche occasionale, sia autonomo che dipendente, pubblico o privato; assenza di condanne penali a proprio carico o procedimenti penali in corso per reati che impediscono il rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.