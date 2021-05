Volterra, 5 posti per per il servizio civile in biblioteca e nei musei

C'è tempo fino alle ore 14 di venerdì 28 maggio per presentare domanda di servizio civile nel settore della cultura e dei beni culturali presso il Comune di Volterra. L'amministrazione, infatti, cerca cinque giovani dai 18 ai 29 anni di età: due per il Progetto 'Bibliotecando' e tre per il Progetto 'Open Museum'. Oltre all'età indicata, gli altri requisiti sono: essere regolarmente residente in Toscana, ivi domiciliato (per studio, lavoro, motivi personali) o soggiornante; essere inattivo o disoccupato; essere in possesso di idoneità fisica.

"Quella del servizio civile - afferma l'assessore alle culture Dario Danti - è una bella opportunità per i ragazzi e le ragazze della nostra regione e del nostro territorio. Farlo nei settori dei beni e delle attività culturali rappresenta un valore aggiunto per la nostra città, per i nostri musei e per la nostra biblioteca che stanno attraversando una fase di forte rinnovamento".

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite il sito della Regione Toscana https://servizi.toscana.it/sis/DASC. Per informazioni sul bando, è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: serviziocivile@ancitoscana.it; per inforamzioni sulle sttività del progetto www.ancitoscana.it/servizio-civile.