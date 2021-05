Vicopisano, un anno di servizio civile regionale nella biblioteca 'Peppino Impastato'

Un anno nella Biblioteca Comunale 'Peppino Impastato' di Vicopisano, la cui responsabile è Simona Morani, con il Servizio Civile Regionale. La scadenza per la presentazione della domanda è alle ore 14 del 28 maggio. E' stato pubblicato il bando di Servizio Civile Regionale che prevede, appunto, un posto nella Biblioteca di Vicopisano per il progetto 'Bibliotecando'.

Possono presentare la candidatura i ragazzi e le ragazze che, alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti: età fra i 18 ed i 29 anni (quindi chi non ha ancora compiuto 30 anni), residenza, domicilio o soggiorno in Toscana, essere inattivi o disoccupati, avere l'idoneità fisica.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata solo online, collegandosi al sito della Regione Toscana a questo indirizzo: https://servizi.toscana.it/ sis/DASC. Informazioni sul progetto 'Bibliotecando' sul sito di Anci Toscana e telefonando in Biblioteca: 050/796581 o scrivendo una mail a biblioteca@comune.vicopisano. pi.it.