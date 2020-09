L'Università di Pisa cerca cinque tecnologi per il management di progetti di ricerca

L’Università di Pisa ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di cinque tecnologi di secondo livello, a tempo determinato, per la durata di 18 mesi ciascuno, che saranno impiegati presso i Dipartimenti di Biologia, Scienze veterinarie, Economia e management, Informatica e Ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni.

Nell’ambito dei progetti di ricerca di queste strutture, i tecnologi si occuperanno di supportare i responsabili scientifici nel management e nella rendicontazione degli stessi progetti. Nello specifico, dovranno curare gli aspetti tecnici legati al coordinamento del consorzio di ricerca, ai rapporti con l’ente finanziatore e dovranno supportare il responsabile scientifico e il gruppo di ricerca negli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione delle attività di ricerca e la struttura amministrativa di riferimento nella gestione e nella rendicontazione del progetto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I candidati devono essere in possesso di una laurea triennale e devono aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno un anno nel management dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea.

Il bando, che scade il 29 settembre, è disponibile al link: https://alboufficiale.unipi. it/wp-content/uploads/2020/09/ Bando-Tecnologi-5_Ateneo_FP. pdf.