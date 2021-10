Offerte di lavoro: bando dell'Unione Valdera per 15 assistenti sociali

L'Unione Valdera indice un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 15 posti di categoria D - profilo professionale 'Istruttore Direttivo Assistente sociale', da inquadrarsi nell'ente. Il personale assunto sarà comandato alla Società della Salute Alta Val di Cecina Valdera presso il cui ambito territoriale si svolgerà l'attività lavorativa.

Per partecipare i requisiti di titoli di studio sono: diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali; diploma di assistente sociale convalidato ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1987, n.14; laurea triennale in servizio sociale (classe 39 ex classe 6); laurea specialistica in servizio sociale (classe 57/S) o magistrale in servizio sociale e politiche sociali (classe LM87).

I candidati interessati alla selezione devono far pervenire domanda esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione "Bandi e Avvisi – Avvisi di concorso e mobilità di personale" del sito Web dell'Unione Valdera (www.unione.valdera.pi.it), fino alle ore 12.59 del giorno 18 novembre 2021. Qua il bando completo.