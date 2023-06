Bofrost Italia,la più importante azienda italiana della vendita a domicilio di specialità alimentari surgelate e fresche, intende crescere nelle aree di Pisa e Follonica ed è alla ricerca di 9 persone per ampliare la forza vendita locale.

In particolare, ricerca 5 venditori (inquadrati nel Ccnl Commercio che a bordo dei mezzi refrigerati visitano a domicilio i propri clienti fidelizzati e nuovi, per poterli assistere nella scelta dei loro prodotti preferiti) e 4 promoter commerciali (incaricati alla vendita), che avranno il compito di occuparsi della promozione dei prodotti e dei servizi Bofrost. La ricerca è valida per le aree di Follonica (GR), dove Bofrost è presente con un deposito, e di Pisa, dove la filiale dell’azienda conta più di 20mila clienti, occupa 65 di persone e il fatturato annuo si aggira sui 7,3 milioni di euro.

Qua il link per candidarsi. Fra i requisiti la residenza in zona e la patente B.