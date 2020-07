La Concessionaria Renault Dacia Clas seleziona meccanici

La Concessionaria Renault Dacia Clas sta selezionando meccanici, da inserire e far crescere professionalmente, per la propria officina di Pisa. Età dai 20 ai 30 anni, diplomati, patente B e già esperienza nel settore delle riparazioni e manutenzioni auto. Altri requisiti necessari sono la predisposizione al lavoro in squadra e all’apprendimento delle nuove metodologie di riparazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Caratteristiche indispensabili: volontà, determinazione e passione per i motori. Inviare la propria candidatura all’indirizzo mail: info@renaultclas.it