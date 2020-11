Comune di Pisa: nuovi bandi per assumere un falegname, un elettricista e un agronomo

Il Comune di Pisa assume altre tre persone. Sono stati infatti pubblicati lo scorso 27 novembre tre diversi bandi di concorso per assumere tre figure professionali specifiche: un falegname, un elettricista e un agronomo. Si è inoltre concluso l’iter concorsuale avviato in primavera e che ha visto partecipare oltre 4.000 candidati per il grande concorso pubblico tenuto in estate: saranno infatti inseriti in organico per la metà di dicembre altre 38 persone.

"Stiamo proseguendo a pieno ritmo - commenta l’assessore al Personale Giovanna Bonanno - e nonostante le notevoli difficoltà dovute al drammatico periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando, nelle diverse assunzioni di personale che avevamo previsto nel Piano dei fabbisogni per l’anno 2020. Oltre ai 38 nuovi istruttori amministrativi che entreranno in organico entro il prossimo 15 dicembre ed a tutto il personale già assunto nei mesi scorsi sono stati, difatti, banditi ulteriori 3 concorsi per nuove figure professionali. Con grande impegno e dedizione, e voglio a tal proposito ringraziare gli uffici, stiamo portando avanti tutti i concorsi messi al bando perché come Amministrazione vogliamo dare un importante messaggio di speranza ed una grande opportunità a tutti quei giovani ed alle famiglie che in questo difficile momento non hanno la possibilità di un’occupazione o hanno perso il lavoro".

I tre nuovi bandi per elettricista, agronomo e falegname (con relative domande di partecipazione) sono consultabili sul sito del Comune nella sezione Personale / Concorsi / Concorsi a tempo indeterminato (o direttamente a questo link) . Per partecipare c’è tempo fino al 28 dicembre.

Le domande di ammissione possono essere inviate:

a) tramite consegna diretta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pisa - Lungarno Galilei, 43 con ingresso da Piazza XX Settembre, Pisa. Si invitano gli interessati a non recarsi personalmente agli sportelli ma a contattare preventivamente telefonicamente gli uffici (800 981212 oppure 050.910237).

b) tramite spedizione a mezzo di raccomandata A.R. indirizzata alla Direzione “Gare e Contratti Organizzazione e Personale-Prevenzione e protezione datore di lavoro del Comune di Pisa - Via Uffizi 1 – 56125 PISA. In questo caso, sull’esterno della busta dovrà essere riportata la dicitura della categoria di concorso per cui si presenta domanda.

c) per via telematica inviata mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, ed indirizzata alla casella postale digitale certificata (PEC) dell’Amministrazione: comune.pisa@postacert.toscana.it;

Nel frattempo l’amministrazione ha pubblicato sul sito del Comune la graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di personale di categoria C profilo istruttore amministrativo contabile, che segue il bando pubblicato a maggio e il grande concorso pubblico che si è tenuto in estate. Entro la metà di dicembre saranno infatti assunte in pianta organica le 22 persone che hanno vinto il concorso più altre 16 previste dal piano organico del prossimo anno, per un totale di 38 nuovi dipendenti in forza al Comune di Pisa. Prosegue quindi secondo i programmi il piano di nuove assunzioni del Comune di Pisa per l’anno 2020, sulla base del Piano del fabbisogno del personale. Nel 2019 le assunzioni per concorso o mobilità in entrata erano state 50, mentre 59 le cessazioni dal lavoro per pensionamento, dimissioni, decessi e mobilità verso altri enti. Per l’anno in corso erano previste 43 uscite per quiescenza, a fronte di 74 nuovi ingressi.