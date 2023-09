Concorsi: 10 posti a tempo pieno e indeterminato in provincia di Pisa

Assunzioni in corso, per la Provincia di Pisa e per i Comuni pisani di Vecchiano e Crespina-Lorenzana, con l'ente provinciale che fa da centrale di committenza: pubblicati il 25 settembre tre bandi di concorsi pubblici, per un totale complessivo di 10 posti a tempo pieno e indeterminato.

Il primo bando di concorso pubblico, con scadenza 25 ottobre 2023, è relativo a un posto di istruttore tecnico (perito elettrotecnico/elettronico) area degli istruttori a tempo pieno ed indeterminato, presso la Provincia di Pisa.

Il secondo bando di concorso pubblico per esami, con scadenza 16 ottobre 2023, riguarda la copertura di 4 posti di amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato per l'area degli istruttori, in accordo con il Comune di Vecchiano e con riserva a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 legge 68/1999.

I posti a concorso sono così distribuiti:

- Provincia di Pisa - n. 1 posto riservato ai soggetti appartenenti alle categorie disabili di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della medesima Legge;

- Comune di Vecchiano - n. 3 posti.

Il terzo bando di concorso pubblico per esami, con scadenza 25 ottobre 2023, riguarda la copertura di 5 posti di istruttore tecnico 'geometra' a tempo pieno e indeterminato per l'area degli istruttori, in accordo con il Comune di Vecchiano, con il Comune di Crespina-Lorenzana, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli art. 678 e 1014, del d.lgs. n. 66/2010 (riserva militare).

I posti a concorso sono così distribuiti:

- Provincia di Pisa - n. 2 posti;

- Comune di Vecchiano - n. 1 posto;

- Comune di Crespina e Lorenzana - n. 2 posti.

Tutti i dettagli e i bandi completi di tutte le informazioni sono disponibili a questo link: https://www.provincia.pisa.it/ documenti-e-dati/bandi/bandi- di-concorso

I bandi sono disponibili anche sul portale https://www.inpa.gov. it

Sono inoltre di prossima pubblicazione altri 3 bandi di concorso per altrettante posizioni per l'ente provinciale: 1 posto di funzionario informatico - area dei funzionari; 1 posto di funzionario professional tecnico 'ingegnere elettrico' - area dei funzionari; 1 posto di addetto tecnico - area degli operatori esperti.