Concorsi: Pisamo cerca un tecnico impiantista a tempo indeterminato

Pisamo ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di 'Tecnico della gestione degli impianti' a tempo pieno ed indeterminato, livello 3, del CCNL Commercio Aipark, cui è corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL, da assegnare all’Ufficio 'Area manutenzioni e nuove opere'. Per candidarsi c'è tempo fino al 5 novembre alle ore 12. Sono previste tre prove, una scritta teoria, una pratica ed una orale.

